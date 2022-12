কলকাতা, 17 ডিসেম্বর:বাংলাদেশের বিজয় উৎসবে দেখানো হল 'হাওয়া' এবং 'দ্য গোল্ডেন উইংস অফ ওয়াটাররকস' ৷ ছবি দেখতে ওপার থেকে হাজির অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী (Chanchal Chowdhury in KIFF to Watch Hawa)৷ মহম্মদ কায়ুম পরিচালিত 'দ্য গোল্ডেন উইংস অফ ওয়াটাররকস' দেখানো হল এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে । ছবিতে অভিনয় করেছেন- জয়িতা মহলানবিশ, উজ্জ্বল কবির হিমু, সুমি ইসলাম, সামিয়া আকতার বৃষ্টি প্রমুখ ।

উল্লেখ্য, পরিচালকের এটিই ছিল প্রথম ছবি । মেকআপহীন এই ছবির সম্পাদনা করেছেন অর্ঘকমল মিত্র । চিত্রনাট্য এবং সিনেমাটোগ্রাফির দিকটি সামলেছেন মাজাহারুল রাজু । সঙ্গীত পরিচালনায় সাত্যকী বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি ঘিরে পরিচালক বলেন, "ঋতু পরিবর্তনের পর্যায় ধরতে চাওয়া হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে । এই ছবি বানাতে দীর্ঘ কুড়ি বছরের রিসার্চ ছিল পরিচালকের । যদিও ছবি বানাবেন বলেই সেই সব গবেষণা বা অন্বেষণ করেননি তিনি, করেছেন জানার আর চেনার নেশায় । আর সেটাই সেলুলয়েডে বন্দি হয়ে রইল (New Film The Golden Wings of Waterrocks )।"

ওদিকে 'হাওয়া' ছবিটিও দেখানো হল শুরুর দিনেই (Chanchal Chowdhury in KIFF)। হাজির ছিলেন ওপার বাংলার অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, নাজিফা টুসি, মেজবাউর রহমান সুমন এবং এই বাংলার পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Chanchal Chowdhury New Film in KIFF) । এর আগে বুধবার কলকাতায় আয়োজিত ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গিয়েছিল ছবির নায়িকা নাজিফা টুসি, পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন, প্রযোজক শ্রেয়সী সেনগুপ্ত এবং অজয় কুমার কুণ্ডু ।

প্রসঙ্গত, 'হাওয়া' মূলত মিথ, ফ্যান্টাসি এবং রহস্য-থ্রিলারধর্মী ছবি। গত জুলাই মাসে মুক্তির পর থেকে চার মাস কেটে গিয়েছে ৷ এখনও বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে চুটিয়ে ব্যবসা করছে ছবিটি । ছবিটি আগামী বছর 95তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চে (অস্কার) 'সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম' বিভাগে মনোনীতও হয়েছে ।