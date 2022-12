.

KIFF 2022: লাঞ্চে 'সাইলেন্ট গ্লোরি', ডিনারে 'হাওয়া' মেখে বাড়ি ফিরল বাঙালি

তারকা সমাবেশে উদ্বোধনের পর শুক্রবারের সকাল থেকে শুরু হল সিনেমা প্রদর্শন । তিল ধারণের জায়গা ছিল না নন্দন চত্বরে । ইরানের ছবি 'সাইলেন্ট গ্লোরি' দেখতে বহু মানুষের লাইন চোখে পড়ল এদিন । এরপর চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত, মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত বাংলাদেশের ছবি 'হাওয়া', রাতুল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ইকির মিকির' দেখে বাড়ি ফিরল আগতরা (Fans Are Enjoying Movies in KIFF)। আগতদের মধ্যে সিনে উন্মাদনা ধরা পড়ল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় (Fans Are Enjoying Hawa And Other Movies in KIFF) ।