প্রয়াগরাজ, 15 ডিসেম্বর: মধ্যপ্রদেশের পর এবার উত্তরপ্রদেশ ৷ গতকাল শাহরুখের 'পাঠান' ছবিটি বয়কটের দাবি তুলে টুইট করেছিলেন মধ্য়প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ৷ তিনি লিখেছিলেন, "পাঠান-এর গানে টুকরে টুকরে গ্য়াং'য়ের সমর্থক অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের পোশাক অত্যন্ত আপত্তিকর ৷ গানটির শ্যুটিংও করা হয়েছে নোংরা মানসিকতা নিয়ে। গানের দৃশ্য এবং পোশাক সংশোধন করা উচিত, অন্যথায় মধ্যপ্রদেশে ছবিটির অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, তা বিবেচনা করতে হবে ( MP minister says Pathaan release in state doubtful)।" এবার ছবি বয়কটের ডাক দিলেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি কর্মীরাও ৷ তাঁদের মতে শাহরুখ দীপিকার এই ছবি ভারতের 'সনাতন সংস্কৃতির' অবমাননা করছে ৷

বিজেপি নেতা রাজেশ কেশরওয়ানি বলেন, "ছবির একটি গানে গেরুয়া রংটিকে অশ্লীলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এটা হিন্দু সম্প্রদায় এবং সনাতন সংস্কৃতির অপমান। তাই আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি (BJP activists in UP seek boycott of Pathaan)।" আর এই কারণে মধ্য়প্রদেশের পর এবার উত্তরপ্রদেশের এসআরকে-দীপিকা জুটির এই ছবিটি ব্যান করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷

প্রসঙ্গত, বিশাল এবং শেখরের পরিচালনায় সোমবার মুক্তি পেয়েছে পাঠান ছবির নতুন গান 'বেশরম রং' ৷ এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পা রাও এবং ক্যারালিসা মন্টিরো ৷ সঙ্গে রয়েছেন বিশাল এবং শেখরও ৷ গানের কথা লিখেছেন কুমার ৷ অন্যদিকে স্প্যানিশ লিরিক্সের দায়িত্বে রয়েছেন বিশাল দাদলানি (Pathaan New Song Besharam Rang Controversy) ৷ গানটিতে রয়েছে শাহরুখ-দীপিকার বেশকিছু সাহসী দৃশ্য় ৷ আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ আর বিতর্কের আঁচ দিনে দিনে আরও বেড়েই চলেছে ৷

'জিরো' মুক্তির চার বছর পর এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, পরের বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগুতেও একই দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি (Pathan will be released on 25 January 2023) ৷ ছবির প্রচারের জন্য ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালের মঞ্চকে বেছে নিয়েছেন শাহরুখ ৷ সবই ঠিকঠাক ছিল তবে এই বিতর্ক এখন কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার ৷