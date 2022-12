কলকাতা, 15 নভেম্বর: আজ থেকে শুরু হতে চলেছে 28তম 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। উদ্বোধনে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হাজির থাকবেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, রানি মুখোপাধ্যায়, জয়া বচ্চন থেকে শুরু করে বলিউড ও টলিউডের নামজাদা ব্যক্তিত্বরা । হাজির থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়-সহ অন্যান্য মহলের বিশিষ্টজনেরাও । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই উপলক্ষে আজ কলকাতার সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব সবক্ষেত্রেই আজ শুটিং বন্ধ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে বাংলার বেশ কিছু আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ান গিল্ডকেও ।

এহেন উদ্যোগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Rises Questions Before KIFF Inauguration )৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "আজ কলকাতায় 'সিনেমা'র উৎসবের উদ্বোধন । তাই শুটিং বন্ধ । সিনেমা, টিভি, ওয়েব প্ল্যাটফর্ম -- সবার শুটিংই বন্ধ । আমারও আজ সিনেমার শুটিং ছিল । গতকাল বাতিল হয়ে গেল । শুনলাম, মেসেজ এসেছে, শুটিং রাখা যাবে না !!! কি মজা !! হঠাৎ পাওয়া ছুটি এমন উত্তেজনা এনে দেয়, মনে হয় একদিনে অনেক কিছু করে ফেলি । প্রযোজক বা পরিচালক (মানে যাঁরা আসলে 'সিনেমা'টা বানাচ্ছেন) চুলোয় যাক, আজকের বুক করা লোকেশনটা আবার কবে ফাঁকা আছে তাঁরা দেখুক, সব শিল্পী ও কলাকুশলীরা আবার কবে ফাঁকা আছে তাই মিলিয়ে আবার একটা শুটিং-এর তারিখ ধার্য হোক । এবছর সম্ভব না হলে পরের বছর হবে । কি আছে? 'সিনেমা' বানাচ্ছেন বলে কথা !! এইটুকু চাপ নেবেন না ?? আশ্চর্য !'সিনেমা'র স্বার্থে 'সিনেমা কর্মী'দের এই স্বার্থত্যাগ 'সিনেমা'র ইতিহাস নিশ্চয়ই মনে রাখবে (Sudipta Chakraborty Rises Some Question Before KIFF Inauguration) ।"

তাঁর এই দীর্ঘ পোস্টে তিনি আরও লেখেন, "শুনলাম সমস্ত আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ান গিল্ডকে বেশ কিছু নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে, তাঁরা যেন দলে দলে যোগ দেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে । কলকাতার বাইরে থেকে অনেক শিল্পী আসছেন । দেশ-বিদেশের তাবড় সিনেমা নির্দেশক বা নির্মাতারা আসছেন । তাঁদের দেখতে যাবেন আমাদের শিল্পী ও কলাকুশলীরা । খুবই শুভ উদ্যোগ! এমন করে আগে কেউ কখনও ভাবতেন বলে জানি না । তবে এব্যাপারে আমার একখান প্রস্তাবও আছে । সেটা হলো -- শুধু শিল্পী দেখা এবং উদ্বোধনী ছবি দেখায় থেমে না থেকে আমরা যাতে একটু ভালো সিনেমা দেখার ও সুযোগ পাই, তার জন্য ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের 10 দিন সব শুটিং বন্ধ রাখা হোক । আমরা ফিল্ম/টিভি/ওয়েব ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত অভিনেতা ও কলাকুশলীরা 10 দিন ধরে চুটিয়ে সিনেমা দেখি, তারপর উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে আবার যাই সবে নিজ নিজ শুটিংয়ে । আর একখান প্রস্তাব -- এই ছুটিটা বছরের শুরুতেই ঘোষণা করে দেওয়া হোক । তাহলে ঐ কটা দিন আগে থেকে শুটিং রেখে, শেষ মুহূর্তে 'মেসেজ' পেয়ে বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে প্রযোজক বা পরিচালকদের টাকা-পয়সা লোকসান করতে হয় না ৷ চোখের সামনে সব পরিকল্পনা ঘেঁটে ঘ হতে দেখতে হয় না, টিভি সিরিয়ালগুলোর সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাবার ভয় থাকে না, এই আর কি । একটু ভেবে দেখবেন কত্তা। জয় 'সিনেমা'র জয়। বাংলার 'সিনেমার উৎসব'-এর পাশে দাঁড়ান (Sudipta Chakraborty on KIFF Inauguration)।"

এখন কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে তিলোত্তমা মেতে রয়েছে ঠিকই ৷ কিন্তু এরই মাঝে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে তুলে ধরলেন সুদীপ্তা ৷ তাঁর এই পোস্টটির বিষয়ে সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোনটি বেজে গিয়েছে ।