হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: পরিচালক অনুভব সিনহার ছবি 'ভিড়'-এর ঝলক দেখার জন্য় দীর্ঘদিন ধরেই অপেক্ষায় সিনে অনুরাগীরা ৷ অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হল । নির্মাতারা শুক্রবার সকালে ছবির ট্রেলার শেয়ার করলেন ৷ সাম্প্রতিক কালে গোটা দেশ যে দুবির্ষহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে তার নাম লকডাউন ৷ লকডাউন কথা শুনলেই এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরিযায়ী শ্রমিকদের দলে দলে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার দৃশ্য ৷ করোনা মহামারির প্রকোপ আর তীব্র আর্থিক ধ্বস দুয়ের জাঁতাকলে পিষতে থাকা হাজার হাজার মুখের কথা ভোলা সম্ভব নয় কারও পক্ষেই ৷ এ এক সময়ের কঠিন দলিল ৷ সেই দলিলকেই তাঁর নতুন ছবিতে জায়গা করে দিয়েছেন অনুভব (New Movie Bheed will remind us of the Lockdown days )৷

রাজকুমার রাও, ভূমি পেড়নেকরকে নিয়ে তৈরি এই ছবির ট্রেলারেই দর্শকদের একটি কঠিন সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ৷ একদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ চাইছেন তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরতে আর অন্যদিকে কোভিড রুখতে বর্ডার বন্ধ করে দিচ্ছে রাজ্যগুলি ৷ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সাক্ষী দেবে এই গল্প ৷ পুলিশের লাঠি চার্জ, নিয়ম না মানায় জনতাকে কান ধরে ওঠবোস করানোর দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক দৃশ্য় হয়ে উঠেছিল লকডাউনে ৷ সেই ছবিও ফুটে উঠেছে এই ছবিতে ৷

সব মিলিয়ে 2 মিনিট 40 সেকেন্ডের এই ট্রেলার আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এক ভয়াবহ সত্যির সামনে যা থেকে আমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাই ৷ রাজকুমার এখানে অভিনয় করেছেন একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে ৷ তবলিগি জামাতের কথাও তুলে ধরেছেন অনুভব ৷ তাঁর মতো করে পুরো লকডাউনের একটি সুন্দর উপাখ্য়ান সাজিয়ে ধরেছেন দর্শকদের জন্য় ৷ আশুতোষ রানা, দিয়া মির্জা, আদিত্য শ্রীবাস্তব এবং পঙ্কজ কাপুরের মতো অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অভিনয় করেছেন এই ছবিতে ৷

করোনা নিয়ে এটাই প্রথম ছবি নয় । লকডাউনের কাহিনিও পর্দায় আগেও উঠে এসেছে ৷ কিন্তু নিঁখুত শিল্পীর মতো অনুভব যেভাবে তাঁর তুলির প্রতিটি টান দিয়েছেন তা অনবদ্য ৷ এর আগে মুলুক আর্টিকেল 15-এর মতো ছবিগুলির জন্য় প্রশংসা কুড়িয়েছেন পরিচালক ৷ এবার তিনি দর্শকদের জন্য় নিয়ে এলেন বাস্তবের মাটি থেকে উঠে আসা আরেকটি কঠিন কাহিনি ৷