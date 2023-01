মুম্বই, 7 জানুয়ারি: ব্রিটিশ আকাদেমি বা বিএএফটিএ (BAFTA)-পুরস্কারের জন্য় 24টি বিভাগের প্রথম রাউন্ডের ফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে(BAFTA nominations longlist ) ৷ আর প্রাথমিক তালিকায় সুযোগ পেয়েছে রাজামৌলির 'আরআরআর' ৷ এই ছবি কয়েকদিন আগেই পরিচালক এসএস রাজামৌলিকে এনে দিয়েছে নিউ ইয়র্ক ফিল্ম ক্রিটিক পুরস্কার ৷ এবার তাঁর এই ছবি জায়গা করে নিল বিএএফটিএ (BAFTA)-তেও ৷ জুনিয়র এনটিআর এবং রামচরণ অভিনীত এই ছবি সারা ভারত জুড়ে সকলের মন জিতে নিয়েছে ৷ ঠিক যেমন ব্যবসা সফল এই ছবি তেমনই খুশি সমালোচকরাও ৷ আর এইবার বড় মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে রাজামৌলির এই পিরিয়োডিক্য়াল ড্রামা(RRR makes it to nominations For BAFTA ) ৷

ছবির টুইটার হ্য়ান্ডেল থেকে এই আনন্দের খবরটি ফ্যানেদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন নির্মাতারা(SS Rajamouli RRR in BAFTA ) ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, 'ঘোষণা করতে পেরে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে যে 'আরআরআর' বিএএফটিএ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডের লংলিস্টে জায়গা পেয়েছে ৷' পুরস্কার জিততে গেলে কোন কোন ছবির সঙ্গে লড়াই করতে হবে রাজামৌলির এই ব্লকবাস্টারকে? তালিকার অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', 'আর্জেন্টিনা, 1985', 'বার্দো, 'ফলস ক্রনিকল অফ আ হ্যান্ডফুল অফ ট্রুথস', 'ক্লোজ', 'করসেজ', 'ডিসিশন', 'টু লাইভ', 'ইও', 'হোলি স্পাইডার' এবং 'দ্য কোয়ায়েট গার্ল'।

তবে সমালোচকদের মতে এই লড়াইতে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে নেটফ্লিক্স-এর ছবি 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'৷ কারণ এই ছবি যে 'ফিল্ম নট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ' বিভাগে সুযোগ পেয়েছে তা নয় বরং সেরা ছবি এবং সেরা পরিচালক মিলিয়ে মোট 15টি বিভাগে লড়াই করছে ছবিটি ৷ এছাড়া বাঙালি পরিচালক শৌনক সেনের তথ্যচিত্র 'অল দ্যাট ব্রিদস'-ও সুযোগ পেয়েছে এই প্রতিযোগিতায় ৷ তবে জায়গা করে নিতে পারেনি সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবি 'গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' ৷ 19 জানুয়ারি ঘোষিত হবে নমিনেশনের চুড়ান্ত তালিকা ৷ আর 19 ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হবে এই অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি ৷