মুম্বই, 7 জানুয়ারি: আজ অভিনেত্রী বিপাশা বসুর জন্মদিন ৷ 1979 সালের 7 জানুয়ারি নায়িকার জন্ম ( HBD Bipasha Basu) ৷ এই বিশেষ দিনে অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাঁর কাছের মানুষ থেকে শুরু করে অনুরাগী এবং ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু বান্ধবরা সকলেই ৷ শনিবার তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন বিপাশা ৷ মা বিপাশাকে এইদিন দেখা গিয়েছে তাঁর আদরের দেবীর সঙ্গে ৷ মেয়ের পায়ে আদরের চুম্বন এঁকে এই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করে তা ভক্তদের জন্য় শেয়ার করেছেন নায়িকা (Bipasha Basu Shares a Video With her daughter on her Birthday )৷

এই বছরই মা হয়েছেন বিপাশা ৷ গত 29 জুলাই বিপাশা সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি মা হতে চলেছেন তিনি ৷ গত নভম্বরে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এই নায়িকা । 2016 সালে করণকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেন অভিনেত্রী ৷ আর বিয়ের 6 বছর পর বাবা-মা হন বিপাশা বসু এবং করণ সিং গ্রোভার (Bipasha Basu and Karan Singh Grover welcome first child )৷

এইদিন তাঁর জীবনের সবচয়ে সুন্দর উপহার হিসাবে তাঁর মেয়ের কথা উল্লেখ করে বিপাশা লেখেন, "আমার মেয়ে দেবীর মধ্য় দিয়ে ঈশ্বর আমাকে আমাকে আমার জীবনের সেরা উপহারটি দিয়েছেন ৷ এর আগে আমাকে দেওয়া তাঁর প্রথম সেরা উপহারটি ছিল আমার জীবনের ভালোবাসা করণ ৷ আমি সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্য়বান মেয়ে ৷ আজ আমার জন্মদিন ৷"

আরও পড়ুন: কেন নতুন গোয়েন্দাকে কলমবন্দি করলেন অঞ্জন দত্ত ?

প্রসঙ্গত, বিপাশার অভিনয় জীবনের সূত্রপাত 2001 সালে ৷ আব্বাস মস্তানের 'আজনবি' ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রাখেন অভিনেত্রী ৷ প্রথম ছবিতেই তাঁর হাতে ওঠে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার ৷ এরপর মেরে ইয়ার কি শাদী হ্যায়, চোর মাচায়ে শোর,গুণাহ , তুঝে মিরি কসম, জিস্‌ম, নো এন্ট্রি, হাম কো দিওয়ানা কর গায়ে, ধুম 2, নো স্মোকিং, গোল, সব চরিত্র কাল্পনিক-এর একাধিক ছবিতে নিজেকে মেলে ধরেছেন অভিনেত্রী ৷ করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছবির সূত্রেই ৷ 2015 সালে 'অ্যালোন' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তারকা জুটি ৷ ছবির সেট থেকেই প্রেমের শুরু ৷ আর পরের বছর এপ্রিলে তা পরিণতি পায় বিয়েতে ৷