মুম্বই, 21 ডিসেম্বর: তাঁর আসন্ন ছবি 'পাঠান' নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার দারুণ স্বীকৃতি পেলেন বলিউডের বাজিগর ৷ এম্পায়ার ম্যাগাজিনের '50 জন সর্বকালের সেরা অভিনেতা'-র তালিকায় জায়গা পেলেন শাহরুখ খান ৷ ভারত থেকে একমাত্র অভিনেতা হিসেবে জায়গা করে নিলেন বলিউডের বাদশা (SRK becomes the only Indian to get featured in this list) ৷ দেশের একাংশে যখন তাঁর নয়া ছবি ব্যান হুমকির মুখে, ঠিক সে সময় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনেকখানি অক্সিজেন দেবে এসআরকে ফ্যানেদের ৷ শাহরুখের সঙ্গে তালিকার অন্যান্যদের মধ্য়ে রয়েছেন ডেনজেল ​​ওয়াশিংটন, টম ক্রুজ, ফ্লোরেন্স পুগ এবং টম হ্যাঙ্কসের মতো অভিনেতারা (Empire Magazine among 50 best actors) ৷

অনুরাগীদের জন্য় এই খবর শেয়ার করেছেন কিং খানের ম্যানেজার পূজা দাদলানি ৷ মঙ্গলবার তিনি লেখেন, "এম্পায়ার ম্যাগাজিনের '50 জন সর্বকালের সেরা অভিনেতা'-র তালিকায় রয়েছেন শাহরুখ খান ৷ (তালিকার) একমাত্র ভারতীয় (তিনি) ৷ আমাদের যিনি বারবার গর্বিত করেন ৷" শাহরুখের এই সম্মান প্রাপ্তির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ফ্যানেদের কমেন্টের বন্যা বইতে শুরু করেছে এই পোস্টের নীচে ৷ ফ্যানেরা সকলেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাঁদের প্রিয় স্টারকে(Shah Rukh Khan features in Empire Magazine list ) ৷

1992 সালে 'দিওয়ানা' থেকে শুরু করে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে', 'স্বদেশ', 'চক দে ইন্ডিয়া'-র মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি ৷ আর এবার এক বিরল তালিকায় নিজের জায়গা পাকা করে ভক্তদের আরও সুন্দর একটি উপহার দিলেন তিনি ৷ 'জিরো' মুক্তির চার বছর পর এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, পরের বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগুতেও একই দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি (Pathan will be released on 25 January 2023) ৷

বর্তমানে 'পাঠান' ছাড়াও বলিউডের 'বাদশা'র হাতে রয়েছে রাজকুমার হিরানির একটি ছবি ৷ শরণার্থীদের বিষয় নিয়ে তৈরি সেই ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে দেখা যাবে তাপসী পান্নুকে ৷ এছাড়া তিনি আগামীতে জুটি বাঁধতে চলেছেন দক্ষিণী নায়িকা নয়নতারার সঙ্গেও ৷ পরিচালক অ্যাটলি কুমারের অ্যাকশন থ্রিলার 'জওয়ান' ছবির হাত ধরে বলিউডের মন জয় করতে আসবে এই জুটি ৷