কলকাতা, 24 ডিসেম্বর : জবুথবু শীতের পরিধানযোগ্য পোশাক বেছে ক্রিসমাসে পার্ক স্ট্রিট যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ? তাহলে বদলাতে পারেন আপনার সেই পরিকল্পনা ৷ কারণ, হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে বড়দিন এবং নতুন বছরে তাপমাত্রা অনেকটাই বাড়বে শহর কলকাতায় ৷ কারণ চলতি সপ্তাহের শেষে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় উত্তুরে হাওয়ার অবাধ প্রবেশে ঘটবে বাধা । ফলে কনকনে শীতের আপাতত বিরতি (Twin western storms interrupt Winter in Kolkata during Christmas and New Year celebrations)।

ঠান্ডা কমবে কলকাতার তৎসংলগ্ন অঞ্চলেও। আলিপুর হাওয়া অফিস থেকে বুধবারই বলা হয়েছিল জবুথবু শীতের মেয়াদ মেরেকেটে আর আটচল্লিশ ঘণ্টা ৷ 25 ডিসেম্বর শহর কনকনে ঠান্ডা নয়, বরং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকবে । সেই মতো তাপমাত্রার পারদ উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে । বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে 23.7 ডিগ্রি এবং 13.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । শুক্রবারও আবহাওয়া থাকবে রৌদ্রজ্জ্বল । সর্বোচ্চ 25 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 14 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে তাপমাত্রার পারদ । যা ধীরে-ধীরে আরও বাড়বে ।

আরও পড়ুন : Cold Wave Forecast : আগামী 24 ঘণ্টা 10 জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সর্তকতা, উষ্ণতা বাড়বে বড়দিনে

তাই কেবল ক্রিসমাস নয়, বর্ষবরণের রাতেও তাপমাত্রা উপরের দিকেই থাকবে । জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (Possibility of Rain in North Bengal due to twin Western Storms) । তাহলে শীত কি আর মারকাটারি ইনিংস খেলবে না ? হাওয়া অফিস বলছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাটলেই ফিরবে উত্তুরে হাওয়া ৷ সঙ্গে ফিরবে কনকনে শীত । এমনকি সাময়িক বিরতিতেও শীতের আমেজ পুরোপুরি নষ্ট হবে না । কারণ, দিনের তাপমাত্রার বৃদ্ধি হলেও রাতের দিকে শীতের আমেজ আমজনতাকে জানান দেবে শীত বিদায় নেয়নি, বিরতি নিয়েছে মাত্র ।