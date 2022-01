কলকাতা, 11 জানুয়ারি : হাইকোর্টের ভর্ৎসনার 24 ঘণ্টার মধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান বেছে নিল রাজ্য সরকার ৷ এসএসসি-র নয়া চেয়ারম্যান সিটি কলেজের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ মজুমদার (Siddhartha Majumdar appointed as new chairman of SSC) ৷ সহ-শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে সোমবারই স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শুভশঙ্কর সরকারকে অপসারণের বিষয়ে বিবেচনা করতে শিক্ষা দফতরকে পরামর্শ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court suggested WB government to remove SSC chairman)। একইসঙ্গে নিয়োগে ত্রুটি এবং তাঁর অযোগ্যতার কারণে এসএসসি চেয়ারম্যানকে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুক্রবারের মধ্যে এই নির্দেশের প্রতিলিপি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং শিক্ষাসচিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ রেজিস্ট্রার জেনারেলকে দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ সেই সময়সীমার অনেক আগেই নয়া এসএসসি চেয়ারম্যান বেছে নিল রাজ্য ৷ সিদ্ধার্থ মজুমদার স্কুল সার্ভিস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেবেন আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার। সিটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক সিদ্ধার্থবাবু 2011 তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমবার এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত ধরে কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সিদ্ধার্থবাবুকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফের ব্রাত্য বসুর সুপারিশে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন সিদ্ধার্থবাবু।

2016 নবম-দশম শ্রেণীতে সহ-শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন সুমনা নায়েক নামে এক পরীক্ষার্থী ৷ তাঁর দাবি, ওই পরীক্ষার ফলাফলে ওয়েটিং লিস্টে 149 নম্বরে নাম ছিল তাঁর ৷ কিন্তু তাঁকে কাউন্সেলিংয়েই ডাকেনি কমিশন ৷ অথচ লিস্টে তাঁর পরে নাম থাকা 159, 181, 196 এবং 198 নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের নিয়োগপত্র দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এরপরেই শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করেন সুমনা ৷