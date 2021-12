নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্বর : ওমিক্রনের ঝুঁকিপ্রবণ দেশ থেকে কি প্রিয়জনের ফেরার কথা রয়েছে এদেশে ? তাহলে কেন্দ্রের সাম্প্রতিকতম নির্দেশিকা ভীষণ জরুরি হতে পারে ৷ মঙ্গলবারই নয়া নির্দেশিকা জারি করে ওমিক্রনের ঝুঁকিপ্রবণ দেশ থেকে ফেরা নাগরিকদের জন্য বিমানবন্দরে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার প্রি-বুকিং বাধ্যতামূলক করল অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক ৷ প্রাথমিকভাবে 20 ডিসেম্বর থেকে কলকাতা-সহ দেশের 6টি বিমানবন্দর এই নির্দেশিকার আওতায় আসছে ৷ (Pre booking of RT-PCR test mandatory for those arriving from Omicron-risk countries) ৷

প্রথম ধাপে কলকাতা-সহ নয়াদিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণের ক্ষেত্রে আরটি-পিসিআর প্রি-বুকিং বাধ্য়তামূলক করা হয়েছে (Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad will be effective from December 20) ৷ পরবর্তীতে ধাপে ধাপে দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরও আসবে এর আওতায় ৷ সরাসরি না ফিরলেও যদি গত 14 দিনের মধ্যে কোনও যাত্রী ওমিক্রন প্রবণ দেশে গিয়ে থাকেন তার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য ৷

সেক্ষেত্রে ওমিক্রনের ঝুঁকিপ্রবণ দেশের তালিকাও বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র ৷ ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বৎসোয়ানা, চিন, ঘানা, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে, তানজানিয়া, হং কং এবং ইজরায়েল রয়েছে তালিকায় ৷

অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক সমস্ত এয়ারলাইন্সকে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ৷ যদি কোনও যাত্রী আরটি-পিসিআর টেস্টের প্রি-বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন তবে ওই যাত্রীর আরটি-পিসিআর টেস্টের দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সকে ৷