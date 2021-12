মুম্বই, 5 ডিসেম্বর : দেশে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে ৷ মহারাষ্ট্রের পুনেতে নাইজেরিয়া ফেরত একাধিক ব্যক্তি ওমিক্রন আক্রান্ত বলে জানাল সেখানকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (several people coming from Nigeria to Pune infected with omicron varient) ৷ নাইজেরিয়া ফেরত তিনজনের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হলেন আরও 3 ৷ সবমিলিয়ে নয়া 6 ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলল পশ্চিমের রাজ্যটিতে ৷ মহারাষ্ট্রে এনিয়ে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল 8 (Omicron tally in Maharashtra rises to 8) ৷

পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (National Institute Of Virology) জানিয়েছে, গত 24 নভেম্বর নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোস থেকে দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পুনেতে আসেন বছর চুয়াল্লিশের এক মহিলা ৷ ওই মহিলা এবং তাঁর দুই মেয়ের সঙ্গে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের দুই মেয়েও ৷ ফিনল্যান্ড ফেরৎ পুনের আরও এক ব্যক্তির দেহে এদিন ওমিক্রনের নমুনা মিলেছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি ৷

গতকাল মহারাষ্ট্রে প্রথম ওমিক্রন ভাইরাসের হদিশ মিলেছিল থানে জেলায় ৷ থানে জেলার কল্যাণ ডোম্বিয়ালি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বিদেশ ফেরৎ এক ব্যক্তির দেহে মিলেছিল করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের নমুনা ৷ কল্যাণ ডোম্বিয়ালি মিউনিসিপ্যাল এলাকার ওই ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দুবাই হয়ে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন বলে জানায় মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ সেখান থেকেই মুম্বই পৌঁছেছিলেন তিনি ৷

মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি রবিবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে তানজানিয়া ফেরৎ এক 37 বছরের মহিলার দেহেও নয়া প্রজাতির করোনা ভাইরাসের নমুনা মিলেছে ৷ রাজস্থানের জয়পুরেও 9 জনের শরীরে ওমিক্রন সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে (Jaipur detects nine cases of omicron) ৷ এদের মধ্যে 4জন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক ৷ বাকি 5জন রাজস্থানেরই বাসিন্দা ৷ তাঁরা ওই 4 দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে খবর ৷