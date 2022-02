কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি : রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তৈরি হল নতুন সংঘাত (Dhankhar-Mamata New Conflict) ৷ এবার তিনি ফিরিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন ডাকার ফাইল (dhankhar returns file to mamata govt on the recommendation to summon assembly session) ৷ সংবিধান মেনে ওই ফাইল আবার পাঠানোর নির্দেশ তিনি রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন ৷

এই বিষয়ে শনিবার তিনটি টুইট করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ দু’টি টুইটে তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন ৷ আর রাজ্য সরকারকে পাঠানো তাঁর চিঠি অ্যাটাচ করে দিয়েছেন ৷ তৃতীয় টুইটে তিনি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ ওই ভিডিয়োতে গোটা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন রাজ্যপাল ৷ তাঁর বক্তব্য, বিধানসভার অধিবেশন মন্ত্রিসভার সুপারিশ মতো ডাকতে পারেন রাজ্যপাল ৷ এটা তাঁর সাংবিধানিক অধিকার ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ডাকার যে সুপারিশ তাঁর কাছে এসেছে, সেখানে সাংবিধানিক নিয়ম মানা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ ৷

ওই ভিডিয়োয় রাজ্যপাল জানিয়েছেন, গত 17 ফেব্রুয়ারি তাঁর কাছে বিধানসভার অধিবেশন ডাকার ফাইলটি আসে ৷ কিন্তু সেখানে জানানো হয় যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছে আগামী 7 মার্চ থেকে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হোক ৷ রাজ্যপালের দাবি, এর অর্থ হল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ তাই সংবিধান মেনে তাঁর কাছে এই ফাইল আসেনি ৷ সেই কারণে তিনি ফাইল ফেরত দেওয়া ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনও বিকল্প ছিল না ৷ তিনি সেটাই করেছেন ৷ তবে নিয়ম মেনে তাঁর কাছে আবার ফাইল পাঠানো তিনি সংবিধান মেনে সিদ্ধান্ত নেবেন ৷

প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সংঘাত নতুন নয় ৷ আর আগে বহু ইস্যুতে তারা সংঘাতে জড়িয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে ধনকড়কে রাজ্যপালের পদ থেকে সরানোর আবেদন করেছেন ৷ টুইটারেও তিনি রাজ্যপালকে ব্লক করে দিয়েছেন ৷

সেই আবহে নতুন করে বিধানসভার অধিবেশন নিয়ে সংঘাত তৈরি হল ৷ এই সংঘাত কোন দিকে যায়, আপাতত সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷ কারণ, বিধানসভার বাজেট অধিবেশন (Budget Session at WB Assembly) ডাকার সুপারিশ গিয়েছিল রাজ্যপালের কাছে ৷ বাজেট অধিবেশন না হলে রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট তৈরির মতো পরিস্থিতি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷

