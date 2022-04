কলকাতা, 22 এপ্রিল : দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছেন বাংলার ক্রিকেট দলের কোচ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অরুণ লাল । 2 মে তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী বুলবুল সাহার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন ময়দানের ‘লাল জি’ (Bengal Cricket Team Coach Arun Lal to tie knot His Friend Bulbul Saha on 2 May) ৷ তাঁর প্রথম স্ত্রী দেবযানী লাল অসুস্থ ৷ সেই কথা জানেন বুলবুলও ৷ সূত্রের খবর, দেবযানীর অনুমতি নিয়েই অরুণ লাল এবং বুলবুল গাঁটছড়া বাঁধছেন ৷ কলকাতাতেই হবে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান ৷

অরুণ লাল যদিও তাঁর বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে চাননি ৷ ‘ব্যক্তিগত’ বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ শোনা যাচ্ছে, অরুণ লালের প্রথম স্ত্রী দেবযানীর এই বিয়েতে মত রয়েছে ৷ পাশাপাশি, বুলবুল দেবযানীর শুশ্রূষা করতে চান বলেও জানা গিয়েছে ৷ তবে, হঠাৎ করেই অরুণলাল এবং বুলবুলের এই সম্পর্ক নয় বলেই জানা যাচ্ছে ৷ তিনবছর আগে যে বার বাংলা রঞ্জি ফাইনাল খেলতে গিয়েছিল ৷ সেই সময়ও বুলবুল সাহা অরুণ লালের সঙ্গে ছিলেন ৷ সেই সময় দু’জনকে প্রথম একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ৷

অরুণ লাল এবং বুলবুল সাহার বিয়ের কার্ড

তবে, দ্বিতীয় এই বিয়ের আগে বেশ বড় ঝড় কাটিয়ে উঠেছেন বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ ৷ ক্রিকেটার জীবনে যেমন তিনি যেমন লড়াই করে সাফল্য পেয়েছিলেন ৷ তেমনি জীবনযুদ্ধেও মারণ ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন ফিরে এসেছেন অরুণ লাল ৷

2016 সালে হঠাৎই চোয়ালের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন অরুণ লাল ৷ অস্ত্রোপচার করে তাঁর চোয়াল থেকে গালের অনেকটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয় ৷ ক্যান্সারের মত মারণরোগকে হারানোই শুধু নয় ৷ ফিরে এসেছেন ময়দানেও ৷ সাফল্যের সঙ্গে কোচিং করাচ্ছেন বাংলা ক্রিকেট দলের ৷ 2021-22 মরসুমের গ্রুপ লিগের ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ আইপিএল শেষ হলে, নক-আউট পর্বের খেলা শুর হবে ৷ তার আগে 2 মে জীবনের দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অরুণ লাল ৷ ফের একবার নতুন করে ব্যক্তিগত জীবনকে সাজাচ্ছেন বাংলার কোচ ৷