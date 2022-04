মুম্বই, 22 এপ্রিল : আইপিএল’র 15 সিজনের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও দলকে টুর্নামেন্ট পরপর 7 ম্যাচ হারের মুখ দেখতে হল ৷ আর সেই হারের খেতাব উঠল সর্বাধিক পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মাথায় ৷ গতকাল চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষ ওভারে 3 উইকেটে হারতে হয় রোহিতদের ৷ আর সেই সঙ্গে শেষ বলে রান তাড়া করে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ড করল চেন্নাই সুপার কিংস (CSK Record Most Number of Last Ball Wins in Run Chase) ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শেষ বলে চার মেরে সিএসকে-কে ম্যাচ জেতান ধোনি ৷

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস ৷ আইপিএল’র (IPL 2022) ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দু’টি দল ৷ যারা নিজেদের মধ্যে মোট 9বার আইপিএল’র ট্রফি শেয়ার করেছে ৷ যার মধ্যে মুম্বই পাঁচবার এবং চেন্নাই চারবার ৷ আইপিএল’র সবচেয়ে সফল দু’টি দল এ বার লিগে সবচেয়ে নিচে ৷ কিন্তু, তার থেকেও বড় বিষয় পাঁচবারের খেতাব জয়ী মুম্বই আইপিএল 15-তে 7 ম্যাচ খেলে একটিও জিততে পারেনি ৷ যা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগে কখনও কোনও দলের সঙ্গে হয়নি (Mumbai Indians Becomes First Team in IPL History to Start Season With 7 Losses) ৷ মুম্বই প্রথম দল যারা শুরু থেকে পরপর সাত ম্যাচ হেরেছে ৷

অন্যদিকে, চেন্নাই সুপার কিংস পয়েন্ট টেবিলে 9 নম্বরে থাকলেও, রান তাড়া করে জেতার ক্ষেত্রে একটি নতুন রেকর্ড গড়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ৷ আর তাও বিশ্বের সর্বকালীন সেরা ফিনিশারের হাত ধরে ৷ শেষ ওভারে রান তাড়া করে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতা দল হিসেবে এই রেকর্ড করেছে চেন্নাই ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে জেতার জন্য 17 রান দরকার ছিল চেন্নাইয়ের ৷ ধোনির শীতল মস্তিষ্ক এবং স্লগ ওভার ব্যাটিং স্কিলের কাছে সেই রান ডিফেন্ড করতে ব্যর্থ হয় রোহিত শর্মার দল ৷ জয়দেব উনাদকাটকে শেষ বলে স্কোয়ার লেগে চার মেরে ম্যাচ জেতান মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷

এই মুহূর্তে পয়েন্টস টেবিলে মুম্বই সবার নিচে ৷ তার উপরে রয়েছে চেন্নাই ৷ 7 ম্যাচের মধ্যে দু’টি ম্যাচ জিতে 4 পয়েন্ট নিয়ে 9 নম্বরে রয়েছে সিএসকে ৷ মুম্বইয়ের এ বারের আইপিএল-এ প্লে অফে ওঠার সম্ভাবনা কার্যত শেষ ৷ তবে, চেন্নাইয়ের কাছে এখনও সুযোগ রয়েছে ৷ শেষ সাত ম্যাচ ধারাবাহিকভাবে জিততে পারলে সিএসকে শেষ চারে থাকলেও থাকতে পারে ৷ যা আগেও বহুবার আইপিএল এর ইতিহাসে হয়েছে এবং 2010 সালে ধোনি নেতৃত্বে চেন্নাই তা করে দেখিয়েছে ৷