কলকাতা, 8 জানুয়ারি : নেতাই যাওয়ার পথে শুক্রবার পুলিশি বাধার মুখে পড়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) ৷ শনিবার সেই নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে কেন শুভেন্দুকে নেতাই যাওয়ার পথে আটকানো হল, এদিন সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷ এই নিয়ে বিস্তারিত জানতে তলব করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে (dhankhar summons bengal cs and dgp on suvednu issue) ৷

প্রসঙ্গত, গতকাল ছিল নেতাই দিবস ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের ওই এলাকায় 2010 সালের 7 জানুয়ারি একাধিক স্থানীয় বাসিন্দাকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সিপিএমের হার্মাদ ক্যাম্প থেকে এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয় তখন ৷ তাই প্রতিবছর জানুয়ারির সাত তারিখ নেতাইয়ে শহিদ দিবস পালন করা হয় ৷

ওইদিন নেতাইয়ে উপস্থিত থাকতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু ৷ হাইকোর্ট তাঁকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয় ৷ কিন্তু শুক্রবার নেতাই যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন শুভেন্দু ৷ তার পর সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন ৷ এই নিয়ে হাইকোর্টে ফের মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি ৷

তার পর তিনি চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে ৷ সেই চিঠি পাওয়ার পরই রাজ্যপাল টুইট করেন ৷ একটি টুইটে তিনি শুভেন্দুর চিঠি অ্যাটাচ করেছেন ৷ দ্বিতীয়টিতেই হাইকোর্টের রায়ের কপি অ্যাটাচ করেছেন ৷ পাশাপাশি রাজ্যপালের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতাকে হেনস্তা করা হয়েছে এবং আদালতের অবমাননা করা হয়েছে ৷ তাই এই নিয়ে তিনি বিস্তারিত জানতে চান ৷

সেই কারণেই তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে (Dhankhar Summons Bengal CS-DGP) ৷ আগামী 10 জানুয়ারি সকাল 11টায় তাঁদের রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার কথা বলা হয়েছে ৷