দক্ষিণেশ্বর, 29 ডিসেম্বর: বেলুড় মঠ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আগেই গৃহীত হয়েছিল। একই পথে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষও আগামী 1 জানুয়ারি মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল (Dakshineswar Kali Temple will remain close for devotees on Kalpataru Utsav)। মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক কুশল চৌধুরী এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কোভিড পরিস্থিতির বাড়বাড়ন্তের কারণেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বছরের প্রথমদিন কল্পতরু উৎসব পালিত হয়ে থাকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে (Kalpataru Utsav celebrates in Dakshineswar temple on the very first day of the year)। সেই উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাগম করোনা সংক্রমণের অনুঘটক হতে পারে। এমনই আশঙ্কাকে সামনে রেখে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং বেলঘরিয়া পুলিশ স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ তবে ভক্তদের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আচার-বিধি পালন করা হয়ে থাকে, তা রীতি মেনেই হবে করা হবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রন। সংক্রমণ রুখতে নাইট কারফিউ বলবৎ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে (24 ডিসেম্বর-1 জানুয়ারি রাজ্যে শিথিল নাইট কারফিউ)। সভা-সমাবেশের উপর পুনরায় জারি হচ্ছে বিধিনিষেধ।

আরও পড়ুন : Belur Math Update : বছরের শুরুতেই 4 দিনের জন্য বন্ধ বেলুড় মঠ

ইতিমধ্যে শহর কলকাতায় ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে মানুষের ঢল দেখে শঙ্কিত প্রশাসন এবং চিকিৎসকমহল। বর্ষবরণের উৎসবে রাশ টানার কথা চিন্তা করছে লালবাজার। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে দক্ষিনেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ কল্পতরু উৎসবে ভক্ত সমাবেশে রাশ টানতে সময়োচিত পদক্ষেপ নিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷