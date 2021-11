কলকাতা, 30 নভেম্বর : টানা প্রায় 19 মাস বন্ধ থাকার পর রাজ্যে আবার খুলেছে স্কুল । শুধুমাত্র নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চালু হয়েছে । এবার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খোলার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়ে প্রত্যেক জেলাশাসককে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর (Schools to reopen in Bengal from class one to eight) ।

প্রত্যেক জেলাশাসককে পাঠানো স্কুল শিক্ষা দফতরের এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মিড ডে মিল সংক্রান্ত একটি গুগল ফর্ম দেওয়া হয়েছে ৷ 3 ডিসেম্বরের মধ্যে এই ফর্মটি অনলাইনে আপলোড করতে হবে ৷ সেখানে সমস্ত তথ‌্য দিতে হবে ।

মিড ডে মিল প্রকল্পের প্রজেক্ট ডিরেক্টর জেলাশাসকদের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি দফতরের চিঠি পাঠিয়েছেন । ওয়াকিবহালমহলের মতে, কোভিড পরিস্থিতির অবনতি না হলে 2 জানুয়ারি থেকে স্কুলের বাকি ক্লাসগুলিও চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

আরও পড়ুন : School Reopening : প্রথম দিনে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী