কলকাতা, 1 মার্চ : কাঁথি পৌরসভার ভোট গণনা স্থগিত রাখতে বিজেপির আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Rejects plea to issue stay on Contai Municipality Election 2022) । তবে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, কাঁথি পৌরভোটের ফলাফল এই মামলার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করবে (Cal HC Says Contai Municipality Election Result depends on the case filed in court) । প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ।

কাঁথি পৌরনির্বাচনে ভোট লুট, সন্ত্রাস ও বুথ দখলের যে অভিযোগ করা হয়েছে সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । পাশাপাশি সেখানে ভোটের সময়ের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজও সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে । 7 মার্চ কমিশনকে ও রাজ্যকে হলফনামা দিতে হবে । তারপর তার পালটা কিছু বক্তব্য থাকলে জানাবে বিজেপিও । 11 মার্চ ফের শুনানি এই মামলার ।

কাঁথি পৌরভোট বাতিলের দাবিতে গতকাল হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা করেন সৌমেন্দু অধিকারী । তাঁর তরফে আইনজীবী আজ আদালতে বলেন, ‘‘কাঁথি পৌরসভায় যে ভোট হয়েছে, তার সমস্ত সিসিটিভি হয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ফরেনসিক টেস্ট করানোর ব্যবস্থা করুক । অথবা সিবিআইকে দিয়েও সেই কাজ করা হোক । কাঁথি পৌরসভায় 97টি সিসিটিভির মধ্যে 91টি ভেঙে দেওয়া হয়েছে ।’’

আদালতে তাঁর আইনজীবী আরও বলেন, ‘‘অখিল গিরি ও তাঁর ছেলে ব্যাপক সন্ত্রাস, বুথ দখল করে ভোট লুট করেছে । পুলিশের উপস্থিতিতেই তা হয়েছে । পুলিশ সাধারণ দর্শক ছিল । সাধারণ মানুষ ভোট দিতে না পেরে পুলিশের সহযোগিতা চাইলেও পুলিশ সহযোগিতা করেনি । কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা দিয়ে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হোক ।"

কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফে জয়ন্ত মিত্র বলেন, "যে কোনও ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ।প্রত্যেক পুরসভায় আমলারা ছিলেন পরিদর্শক হিসেবে । প্রয়োজনে আমলাদের রিপোর্ট ডেকে পাঠাক আদালত ।" প্রধান বিচারপতি বলেন, "কিন্ত বিরোধী দলের সদস্যরা চাইছেন সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করতে !" জয়ন্ত মিত্র বলেন, "আগে তো অভিযোগ খতিয়ে দেখা হোক, সত্যি না মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ।"

মামলাকারীর আইনজীবী ফের বলেন, "আপাতত কাঁথি পুরসভার ভোট গণনা পিছিয়ে দেওয়া হোক । আগামিকাল ভোট গণনা স্থগিত রাখা হোক ।" কিন্তু বিচারপতি বলেন, "ফরেনসিক টেস্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ।" রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই মামলায় যে অভিযোগ তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বক্তব্য জানানোর জন্য সময় দেওয়া হোক ।"

তারপরই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানান, কাঁথি পৌরভোটের গণনা আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে না । তবে পৌরসভার ফলাফল নির্ভর করবে এই মামলার উপর । সিসিটিভি এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে । 11 মার্চে ফের শুনানি ।

