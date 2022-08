কলকাতা, 5 অগস্ট: এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে আগেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি (Former West Bengal minister Partha Chatterjee was arrested in SSC scam) ৷ তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই বিস্ফোরক তথ্যের সন্ধান পাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁদের প্রশ্নের মুখে কয়েকবার মেজাজও হারিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ৷ কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তদন্তকারীদের নাকি তিনি 'দেখে নেবেন' এমন কথাও বলেছেন ৷ এমতাবস্থায় পার্থর নাম এবার কলেজের নিয়োগ দুর্নীতিতেও জড়িয়ে দিলেন তাঁরই এক 'শিষ্যা'৷

তৃণমূল প্রভাবিত অধ্যাপক সংগঠনের প্রাক্তন নেত্রী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, কলেজে নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি করেছেন পার্থ ৷ তাঁর প্রভাবেই প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রনেতারা শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন (Baisakhi attacks Partha over corruption in college and university recruitment) ৷ বৈশাখীর কথায়, "দেখে অবাক হয়ে যেতাম সাধারণ মানের ছাত্রনেতারাও শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন ৷ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠনের মধ্যে সিন্ডিকেট চালানো হত ৷ আর তার জেরেই সমস্ত চাকরিও বিক্রি হত ৷ যাঁদের স্কুলে পড়ানোরও যোগ্যতা নেই তাঁরা পার্থর বদান্যতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছেন !"

আরও পড়ুন: দক্ষিণবঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বৈশাখীর দাবি, দুর্নীতি রুখতে পার্থর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগও জানান তিনি ৷ তাতে কাজও হয় ৷ এক ব্যক্তিকে পদ থেকে সরিয়ে দেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ৷ কিন্ত মাত্র কয়েকদিন বাদেই ওই ব্যক্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হন ৷ এসব দেখেই বৈশাখীর মনে হয়েছে দুর্নীতির নেপথ্যে ছিলেন পার্থই ৷

অন্য একটি প্রসঙ্গে বৈশাখী বলেন, "শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পার্থ কারও কথা শুনতেন না ৷ নিজেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন ৷ ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষাক্ষেত্রকে একা নিয়ন্ত্রণ করেছেন পার্থ ৷" আক্রমণের পাশাপাশি নিজের একটি আক্ষেপের কথাও জানান বৈশাখী ৷ তিনি বলেন, "ভাবলেও খারাপ লাগে 2016 সালে পার্থই আমায় রাজনীতিতে নিয়ে আসেন ৷ সে সময় তিনি বলেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির রমরমা আছে ৷ তাই ভালো লোকের প্রয়োজন!"