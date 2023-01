ওয়াশিংটন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 18 জানুয়ারি: মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফ্ট আজ কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে চলেছে (Microsoft to lay off thousands of employees) । স্কাই নিউজের উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ সেই খবর অনুযায়ী, এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা তাঁদের কর্মচারীর 5 শতাংশ ছেঁটে ফেলতে পারে ৷ অথবা 11 হাজার কর্মীর কাজ যেতে পারে ৷

আর এই ছাঁটাইয়ের কোপে পড়তে পারে ওই সংস্থার মানবসম্পদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কয়েক হাজার কর্মী ৷ এর আগে মার্কিন সংস্থা অ্যামাজন ও মেটা কর্মী সংকোচনের পথে হেঁটেছিল ৷ এবার সেই তালিকায় নাম জুড়তে চলেছে মাইক্রোসফটেরও (latest layoffs in US technology sector) ৷ বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার কারণ দেখিয়েই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আগের দুই সংস্থার তরফেও একই যুক্তি দেখানো হয়েছিল বলে খবর ৷

গত 30 জুন পর্যন্ত এই সংস্থায় 2 লক্ষ 21 হাজার পূর্ণ সময়ের কর্মচারী ছিল ৷ যাঁদের মধ্যে 1 লক্ষ 22 হাজার কর্মচারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতেন ৷ আর অন্য দেশে কাজ করতেন 99 হাজার কর্মচারী ৷ রয়টার্স জানিয়েছে, পার্সোনাল কম্পিউটারের বাজারে মন্দার কারণে আর্থিক বছরের বেশ কয়েকটি ত্রৈমাসিকে উইন্ডোজ এবং অন্য ডিভাইসের বিক্রি কমেছে ৷ তাছাড়া মাইক্রোসফ্ট তার ক্লাউড ইউনিট অ্যাজুরের ব্যবসা বৃদ্ধির হার নিয়ে চাপে রয়েছে ৷

এর আগে গত জুলাইয়ে এই মার্কিন সংস্থার তরফে সামান্য কিছু সংখ্য়ক কর্মী সংকোচন করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল ৷ সেই সময় সংখ্যাটা 1 হাজার ছিল বলে গত অক্টোবরে নিউজ সাইট অ্যাক্সিওস জানিয়েছিল ৷ রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী মাইক্রোসফটের শেয়ারের দরও সামান্য বেড়েছে ৷ তাই সামগ্রিক ভাবে এই সংস্থা আর্থিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সেই কারণেই তারা এই পদক্ষেপ করতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে (thousands of Microsoft roles would be cut) ৷

মাইক্রোসফ্ট সিইও সত্য নাদেল্লা প্রযুক্তি শিল্পের জন্য সামনের দুই বছরের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে কয়েক সপ্তাহ আগেই সতর্ক করেছিলেন ৷ আর তার পরই এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তখনই আসলে এই ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে মত অনেকের ৷ তখন তিনি বলেছিলেন, "অতিমারী চলাকালীন আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল ৷ আর সেই চাহিদার কিছুটা স্বাভাবিক রয়েছে । তাছাড়া বিশ্বের কিছু অংশে একটি মন্দা সত্য়িই রয়েছে ।"

