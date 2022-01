কলকাতা, 21 জানুয়ারি : কেন্দ্র-রাজ্য ট্যাবলো দ্বৈরথের মধ্যেই নয়া রণনীতি বিজেপির । কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কড়া নির্দেশ, রাজ্যের সমস্ত মণ্ডলে নেতাজির 125তম জন্মজয়ন্তী পালন আবশ্যিক (Bengal BJP to celebrate Netaji Jayanti 2022 in every Mandal)। একইসঙ্গে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রচারের পরিকল্পনায়ও রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের ।

একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতাজি বিষয়ক ট্যাবলো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস তোপ দেগেই চলেছে । কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর রাজ্যের অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও । নেতাজির ট্যাবলো নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাতের মধ্যেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ, আগামী রবিবার 23 জানুয়ারি রাজ্যের প্রতিটি মণ্ডলে নেতাজির জন্মজয়ন্তী ঘটা করে উদযাপন করেতে হবে রাজ্য বিজেপিকে ।

বাঙালির নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি আলাদা আবেগ আছে । সূত্রের দাবি, তাই কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লিতে কুচকাওয়াজে সুভাষচন্দ্র বসুর ট্যাবলো বাতিল করার পরই তৃণমূল আদাজল খেয়ে ময়াদানে নেমে পড়েছে । কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে বঙ্গ বিজেপি যে সুভাষ বিরোধী নয়, সেটা প্রমাণ করাই বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । শুক্রবারই নরেদ্র মোদি টুইট করে ঘোষণা করেছেন, দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটে একটা বিশাল নেতাজি মূর্তি স্থাপন করা হবে ।

বিজেপির সূত্রে দাবি, বিজেপির 39টি সাংগঠনিক জেলাতেই দলীয় কার্যালয়গুলিতে 23 জানুয়ারি ঘটা করে পালনের কড়া নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব । মণ্ডল, জেলা ও রাজ্যস্তরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালনে সারাদিনের কর্মসূচি রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

জানা গিয়েছে, দলের তরফে কলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়িতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ । দক্ষিণ কলকাতায় জেলা বিজেপির পক্ষ থেকেও নানা কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে ।

এনিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, " কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে সব মণ্ডলেই নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে । তৃণমূল কংগ্রেস নেতাজির ট্যাবলো নিয়ে যে ধরনের রাজনীতি করছে, সেটা হাস্যকর । বাংলার মানুষ বোঝেন । আর কেন্দ্রীয় সরকার তো তৃণমূলকে জানিয়ে দিয়েছে, নেতাজিকে নিয়ে 26 জানুয়ারি তারা বিশেষ একটি ট্যাবলো বের করছে । এবার তৃণমূল কী বলবে ? শুধু মিথ্যাচার করে বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে পারবে না ।"

