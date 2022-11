সাসারাম (বিহার), 12 নভেম্বর: ফেসবুক লাইভ করে আত্মঘাতী হলেন বিহারের রোহতাসের এক যুবক ৷ তিনি কেন আত্মহত্যা করছেন মৃত্যুর আগে সেই কথাও ভিডিয়োতে জানিয়ে গিয়েছেন ওই যুবক ৷ মৃতের নাম দিগ্বিজয় সিং (27) (Youth committed suicide live on Facebook in Rohtas) ৷ তাঁর বাড়ি মুফস্সিল থানা এলাকার দরাউর এলাকায় ৷ ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন ওই যুবক (youth live suicide in Bihar) ৷

মৃত্যুর আগে ফেসবুক লাইভে ওই যুবক জানান, তাঁর স্ত্রী ও স্ত্রীর দিদি তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী ৷ বাবা-মা'র থেকে আলাদা হওয়ার জন্য স্ত্রী তাঁকে চাপ দিচ্ছিলেন বলে জানান দিগ্বিজয় ৷ দিদির কথায় তাঁর স্ত্রী ভুল কাজ করছিলেন বলেও জানান ওই যুবক ৷ মানসিক অশান্তির মধ্যে ওই যুবক যে আত্মহত্যার মতো তরম পথ বেছে নিয়েছেন তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট ৷ মৃত্যুর আগে যুবক জানিয়ে গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য যেন মা-বাবাকে দায়ী করা না হয় ৷ মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি মা পাবে ও তাঁর মেয়ে ঠাকুমার কাছে থাকবে বলেও জানান ওই যুবক (Youth live suicide Video on Facebook in Rohtas) ৷

ফেসবুক লাইভে এসে আত্মঘাতী বিহারের যুবক

ইতিমধ্যেই যুবকের ফেসবুক লাইভের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তবে জানা গিয়েছে, পুলিশ রেল লাইনে গিয়ে দিগ্বিজয়ের দেহ উদ্ধারের আগেই পরিবারের লোকজন এসে তাঁর দেহ তুলে নিয়ে চলে যায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷