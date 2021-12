নয়াদিল্লি, 18 ডিসেম্বর : ভারতীয় সংস্থা সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি করোনার ভ্যাকসনি কোভোভ্যাকসকে জরুরি ক্ষেত্রে ব্যবহারে ছাড়পত্র দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (Emergency Approval for Serum Institute Made COVOVAX) ৷ মার্কিন সংস্থা নোভাভ্যাকসের লাইসেন্স ব্য়বহার করে এই ভ্যাকসিন তৈরি করেছে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ, ভ্যাকসিন বণ্টন ব্যবস্থা কোভ্যাকসের মাধ্য়মে বিশ্বের সবক’টি দেশে সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (WHO Issues Emergency Approval for COVOVAX) ৷ তবে, তা কেবল জরুরি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিইও আদার পুনাওয়ালা ৷ যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, কোভিড-19’র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও একটি মাইলস্টোন ! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে এ নিয়ে গতকাল একটি টুইট করা হয় ৷ যেখানে বলা হয়েছে, ‘‘জরুরি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কোভোভ্যাকসকে ছাড়পত্র দিচ্ছে হু (WHO) ৷ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুমোদিত ভ্যাকসিনের তালিকাকে প্রসারিত করা হল ৷ নোভাভ্যাকস সংস্থার লাইসেন্সের এই ভ্যাকসিন তৈরি করেছে সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (Emergency Approval for Serum Institute Novavax Made Covid 19 Vaccine COVOVAX) ৷’’

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, কোভোভ্যাকসের গুণমান, কতটা নিরাপদ, কার্যকারিতা, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ভ্যাকসিন তৈরির পদ্ধতি এবং উৎপাদন স্থলের পরিদর্শন সংক্রান্ত যে রিপোর্ট ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (DCGI) দিয়েছে ৷ তার উপরে ভিত্তি করেই এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে এও বলা হয়েছে যে, জরুরি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য হু এর টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি কমিটি এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউটের এই ভ্যাকসিন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মানকে ছুঁতে পেরেছে ৷ এ নিয়ে সেরাম ইনস্টিটিউট এবং নোভাভ্যাকসের তরফে একটি যৌথ বিবৃতিও প্রকাশ করা হয় ৷