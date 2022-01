কলকাতা, 21 জানুয়ারি : বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে দ্বিচারিতা করছে কংগ্রেস ৷ আগেই এই অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC claims that Congress is lying about the Anti-BJP alliance) ৷ এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷

বৃহস্পতিবার গোয়ায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) ৷ শুক্রবার সেই প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের সমালোচনা করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র জাগোবাংলায় ৷

সেখানে সম্পাদকীয় (Jagobangla Editorial) প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভোটে জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও তাগিদ কংগ্রেসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের একমঞ্চে আনার স্টিয়ারিং কমিটি গড়ার কথা বলেছেন ৷ কিন্তু কংগ্রেস তা করতে চাইছে না ৷

একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে হারিয়েছে তৃণমূল ৷ ত্রিপুরায়-গোয়ায় জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে ৷ মমতাকে ঘিরেই মানুষের আশা-আকাঙ্খা বাড়ছে ৷ তার পরও কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের উদ্যোগ নিয়েছিল তৃণমূল ৷ কিন্তু কংগ্রেস কোনও আগ্রহ দেখায়নি ৷

দিনকয়েক আগে গোয়ার বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly Elections 2022) নিয়ে তৃণমূল ও আপের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম ৷ তৃণমূল ও আপ বিজেপি বিরোধী ভোটে ভাগ বসাতেই গোয়ায় লড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ৷ বৃহস্পতিবার তারই পালটা অভিষেক দাবি করেন যে, কংগ্রেস এই নিয়ে মিথ্যে কথা বলছে ৷ এদিনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সেই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের দাবি, ‘‘... কংগ্রেসের দ্বিচারিতার মুখোশ টেনে খুলে দিলেন অভিষেক ৷’’

কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে তাই তৃণমূলের কটাক্ষ, ‘‘ক্রমশ শূন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন দল ৷’’ তাই কংগ্রেসের ব্যর্থতার দায় তৃণমূল নেবে না বলে স্পষ্ট করেছে তৃণমূল ৷ তবে দিল্লি থেকে বিজেপিকে উৎখাতে কংগ্রেস তৃণমূলের পাশে থাকতে চাইলে অবশ্য়ই তাদের সঙ্গে নেওয়া হবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দলীয় মুখপত্রে ৷