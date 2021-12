জম্মু, 1 ডিসেম্বর : 57 বছর পূর্ণ করল দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স (The Border Security Force celebrates its 57th Raising Day) ৷ প্রতিষ্ঠা দিবসে এক টুইটে দেশমাতৃকার প্রতি তাদের নিরন্তর পরিষেবা অটুট রাখার বার্তা দিল বিএসএফ (BSF) ৷ 57তম প্রতিষ্ঠাদিবসে বুধবার এক টুইটে সীমান্তরক্ষী বাহিনী লেখে, "1 ডিসেম্বর 2021, 57 বছরে পা দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ দেশমাতৃকার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ববোধ, তা অটুট থাকবে শেষদিন পর্যন্ত ৷"

দেশকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব এবং মাতৃভূমির প্রতি নিরন্তর পরিষেবায় নিয়োজিত থাকার বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের এবং সম্মানের বলেও টুইটে জানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF tweets it is an honour to serve and protect our motherland) ৷ জম্মুতে 192 কিলোমিটার বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সীমানায় নজরদারির পাশাপাশি লাইন অফ কন্ট্রোলেও মোতায়েন সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷

প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে থাকায় বরাবরই তটস্থ জম্মুর সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ চলতি বছরেও অবৈধ উপায়ে ড্রোনে নজরদারি, টানেলিং, চোরাচালানের মত ঘটনার সাক্ষী থেকেছে জম্মু আন্তর্জাতিক সীমান্ত ৷ কিন্তু সবক্ষেত্রেই তা কড়া হাতে দমন করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷

কেবল সীমান্তে বলিষ্ঠ নজরদারিই নয়, সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছে জম্মু সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষকে মেডিকেল পরিষেবা প্রদান, মাস্ক-স্যানিটাইজার বিলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার ৷ মহামারি রুখতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সকল কর্মকাণ্ড সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 'জীবন পরায়ন্ত কর্তব্যের'ই পরিচায়ক হয়ে উঠেছে ৷ প্রতিষ্ঠা দিবসে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷