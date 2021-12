শ্রীনগর, 13 ডিসেম্বর : জঙ্গি হামলায় প্রাণ গেল দুই পুলিশকর্মীর (Two Cops Killed) ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও 12 জন পুলিশকর্মী ৷ সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের জেওয়ান এলাকায় পান্থ চৌকে ঘটনাটি ঘটে (Terrorist Attack in Jammu and Kashmir) ৷ সূত্রের দাবি, স্থানীয় একটি পুলিশ ক্যাম্পের কাছেই পুলিশের গাড়ির উপর হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা ৷ গাড়িটি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়া হয় ৷ তাতেই প্রাণ যায় দু’জনের ৷ বাকিরা আহত হন ৷

আরও পড়ুন : শ্রীনগরে জঙ্গি হানায় শহিদ 2 সেনা জওয়ান

কাশ্মীর আঞ্চলিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহতদের ইতিমধ্যেই স্থানীয় সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ ঘটনায় নিহতদের মধ্যে একজন এএসআই এবং অন্যজন সিলেকশন গ্রেড কনস্টেবল ৷

পুলিশর গাড়িতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় সম্পূর্ণ তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বারাণসী থেকেই ফোনে জম্মু কাশ্মীরের ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করার পাশাপাশি শহিদ পুলিশকর্মীদের পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি ৷ পিএমও-র তরফে টুইট করে তা জানানো হয়েছে ৷

শোকজ্ঞাপন করেছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ বর্তমানে গোয়া সফরে থাকা মমতা লিখেছেন, "শ্রীনগরের সন্ত্রাসবাদী হামলার খবরে আমি বিস্মিত ৷ শহিদদের পরিবারগুলিকে গভীর সমবেদনা জানাই ৷ যে সাহসী মানুষগুলি প্রাণ দিলেন তাঁদের জন্য ব্যথিত ৷ তাঁদের এই বলিদানকে কুর্নিশ জানাই ৷ এই দেশ তোমাদের কখনও ভুলবে না ৷"

আরও পড়ুন : Manipur Ambush: মণিপুরে সেনা কনভয়ে জঙ্গি হামলা, কম্যান্ডিং অফিসার ও পরিবার-সহ মৃৃত 7