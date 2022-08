হায়দরাবাদ, 31 অগস্ট: মুসলিম ডেলিভারি পার্সন পাঠাবেন না ৷ খাবার অর্ডার করার পর নির্দেশিকা বক্সে ফুড অ্যাপ সুইগি-র (Swiggy Food Delivery App) কাছে এমনই আর্জি করে বসলেন হায়দরাবাদের এক ক্রেতা ৷ তেলেঙ্গানা ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ সালাউদ্দিন স্ক্রিনশট নিয়ে বিষয়টি শেয়ার করতেই নেটমাধ্যমে বিতর্ক তুঙ্গে (Controversies rises as Hyderabad Customer made an outrageous demand to Swiggy) ৷

একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে জাতপাতের বিষ যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো, এ ঘটনা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ৷ সংশ্লিষ্ট ফুড ডেলিভারি অ্যাপ এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য না-করায় আরও চটেছে নেটাগরিকদের একাংশ ৷

শেখ সালাউদ্দিনের (Shaik Salauddin) ভাইরাল টুইটে দেখা যাচ্ছে যে ব্য়ক্তি নির্দেশিকা বক্সে অযাচিত মন্তব্যটি করেছেন তিনি হায়দরাবাদের বাসিন্দা ৷ প্রতিবাদে সরব হয়ে পালটা টুইট করে সালাউদ্দিন লেখেন, "প্রিয় সুইগি ক্রেতাদের এমন ধর্মান্ধসূচক আবদারের বিরুদ্ধে দয়া করে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করুন ৷"

তিনি আরও লেখেন, "আমরা যারা ডেলিভারি বয়, তারা কেবল নিজেদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ ৷ তা সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিষ্টান হোক বা শিখ ৷ ধর্ম আমাদের একে অপরকে শত্রু বানাতে শেখায় না ৷" এমন আপত্তিকর মন্তব্যের পর চিরতরে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাকে প্ল্যাটফর্মে নিষিদ্ধ করার দাবিও জানিয়েছেন অনেকে ৷