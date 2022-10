স্টকহোম, 3 অক্টোবর: মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী সান্তে পাব (Svante Paabo bags Nobel in medicine) । নোবেল কমিটির সেক্রেটারি (Secretary of the Nobel committee) সোমবার সুইডেনের স্টকহোমের কারোলিনস্কা ইন্সটিটিউটের এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন ।

মানুষের বিবর্তন কীভাবে হল, তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন সান্তে । মানব শরীরে জিনম করে প্রকাশ্যে এনেছেন অনেক না-জানা তথ্য । শারীরিক ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে নানা দিক থেকে মানুষের সঙ্গে অন্য কোনও প্রাণীর সবচেয়ে বেশি মিল আছে, তাও জানার চেষ্টা হয়েছে এই গবেষণায় । তাছাড়া মনুষ্য প্রজাতির অস্তিত্ব এবং তার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন সুইডিশ বিজ্ঞানী।

সান্তে ছাড়া এবছর চিকিৎসা ক্ষেত্রে নোবেলের জন্য ডেভিড জুলিউস এবং আর্ডাম পাতাপৌতিয়ানের নাম মনোনিত হয়েছিল । এদিকে সান্তোকে দিয়ে নোবেল প্রাপকদের নাম ঘোষণার পর্ব শুরু হল । এরপর মঙ্গলবার জানা যাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল কে পেলেন? এভাবে বুধবার রসায়নের, বৃহস্পতিবার সাহিত্যের এবং শুক্রবার অর্থনীতিতে নোবেল প্রাপকের নাম ঘোষণা হবে । 10 অক্টোবর শান্তিতে নোবেল প্রাপকের নাম জানা যাবে ।