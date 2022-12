নয়াদিল্লি, 20 ডিসেম্বর: সমলিঙ্গ বিয়ে আইনি স্বীকৃতি পেলে দেশে তুলকালাম কাণ্ড বাধবে, দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন সুশীল মোদি ৷ সোমবার রাজ্যসভার অধিবেশনে তিনি এনিয়ে বলেন, "কিছু উদার-বামপন্থী মানুষেরা (left-liberal) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নকল করছেন ৷ তাঁরা ভারতে সমলিঙ্গ বিয়েকে বৈধ করতে চাইছেন ৷" তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান, কোনও ভাবে যেন এই বিয়েকে আইনি বৈধতা দেওয়া না-হয় (BJP RS MP Sushil Kumar Modi strongly opposes same sex marriage legalisation) ৷

বিজেপি সরকার ছাড়া তিনি বিচার ব্যবস্থার কাছেও আর্জি জানান, বিচারপতিরা যেন এ দেশের সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতির বিরোধিতা করে সমকাম বিয়েকে স্বীকৃতি না-দেন ৷ মোদি বলেন, "এর সঙ্গে সন্তান পালন, পরিবার, পারিবারিক হিংসা- অনেক কিছুই জড়িয়ে রয়েছে ৷ স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, অন্য কোনও বিবাহ আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় সমলিঙ্গ বিয়ে ৷" বিজেপি সাংসদের মতে শুধুমাত্র দু'জন বিচারপতি বসে এটা ঠিক করতে পারেন না ৷ এটা একটা সামাজিক বিষয় ৷ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমলিঙ্গ বিবাহ নিয়ে সংসদে সওয়াল-জবাব হোক, নাগরিক সমাজের মত নেওয়ার কথা তোলেন তিনি ৷ মোদি-সরকার যেন আদালতে সমলিঙ্গ বিবাহের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেয়, আবেদন গেরুয়া নেতা সুশীলের ৷

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 2018 সালের 6 সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায়ে সমকাম সম্পর্ককে অপরাধমুক্ত (Decriminalisation of Same sex relation) বলে ঘোষণা করে ৷ ব্রিটিশ যুগের প্রাচীন আইনকে প্রত্যাহার করে পাঁচ সদস্যের বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian Penal Code, IPC) 377 ধারার আওতায় দু'জনের পূর্ণ সম্মতিতে সমকাম সম্পর্ক অপরাধ নয় ৷ সেই বিচারপতিদের বেঞ্চে ছিলেন দেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় (Chief Justice of India, Dhananjaya Y Chandrachud) ৷ সম্পর্ক বৈধ হলেও সমকাম বিয়ে এখনও আইনি বৈধতা পায়নি ভারতে ৷

সম্প্রতি হায়দরাবাদের এক সমকাম যুগল সুপ্রিম কোর্টে সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন ৷ সমপ্রেমী সুপ্রিয় চক্রবর্তী এবং অভয়ং ডাং তাঁদের পিটিশনে আদালতে জানায়, বিশেষ বিবাহ আইনে (Special Marriage Act) এলজিবিটিপ্লাস নাগরিকদের বিয়েকে বৈধ ঘোষণা করুক দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ সুপ্রিয়-অভয়ের সম্পর্ক প্রায় 10 বছরের ৷ 2021 সালে তাঁরা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে করেন ৷ সেখানে তাঁদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, এমনকী বাবা-মাও উপস্থিত ছিলেন ৷ এতকিছু সত্ত্বেও তাঁরা আইনের চোখে বিবাহিত দম্পতি নন ৷

সুপ্রিম কোর্ট এই এ নিয়ে কেন্দ্রের মত জানতে চায় ৷ 25 নভেম্বর হওয়া শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ও হিমা কোহলির বেঞ্চ অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটারামানিকে চার সপ্তাহের মধ্যে সমলিঙ্গ বিয়েকে আইনি মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ কেন্দ্রকে এ সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷

