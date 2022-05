নয়াদিল্লি, 10 মে : রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে দু'টি বিষয়ে স্পষ্ট জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বুধবারের মধ্যে কেন্দ্রকে এই জবাব দিতে হবে (Centre to respond by tomorrow on sedition case) ৷ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চে ৷ শীর্ষ আদালত এদিন বলেছে, কেন্দ্র যতদিন ধরে এই আইন পর্যালোচনা করবে ততদিন রাষ্ট্রদ্রোহের আইনে বিচারাধীন মামলাগুলির কী হবে ও ভবিষ্যৎ এই আইনে মামলা হলে সেগুলির কী হবে তা স্পষ্টভাবে জানাক কেন্দ্র (Hearing on sedition law in supreme court) ৷

সোমবারই কেন্দ্রের তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছিল, রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ৷ এই প্রসঙ্গে এদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে জানতে চায়, এই পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রের কত সময় লাগবে ৷ জবাবে সলিসিটর জেনারেল জানান, "এর নির্দিষ্ট উত্তর আমার কাছে নেই ৷ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷"

এরপরেই প্রধান বিচারপতি রমানা বলেন, "আমরা একটা বিষয় স্পষ্ট বলতে চাই ৷ আমরা স্পষ্ট জবাব চাই ৷ উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা আগামিকাল পর্যন্ত সময় দিচ্ছি ৷ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহের বিচারাধীন মামলা ও ভবিষ্যতে এই আইনে মামলা হলে সেগুলি নিয়ে কী ভাবছে আমরা তা জানতে চাই ৷ যতদিন সরকার এই আইন পুনর্বিবেচনা করবে ততদিন এই মামলাগুলির কী হবে তা জানাক সরকার ৷" যতদিন এই আইন পুনর্বিবেচনা হবে ততদিন কী বিচারাধীন মামলাগুলি স্থগিত থাকবে, এই নিয়ে কেন্দ্র কেন রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে না এদিন সেই প্রশ্নও তুলেছে শীর্ষ আদালত ৷

উল্লেখ্য, নিজেদের পুরনো অবস্থান বদলে সোমবারই কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির 124এ ধারা অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন পুনর্বিবেচনা করছে সরকার ৷ এই শতাব্দী প্রাচীন আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ও আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই একাধিক আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷