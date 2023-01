নয়াদিল্লি, 30 জানুয়ারি: গুজরাত দাঙ্গা (Gujarat Riots 2002) এবং নরেন্দ্র মোদিকে (Narendra Modi) নিয়ে তৈরি বিবিসির তথ্যচিত্র 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চন' (India: The Modi Question)-এর সম্প্রচার ভারতে নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সরকারি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় রুজু হয়েছে জনস্বার্থ মামলা ৷ 6 ফেব্রুয়ারি (আগামী সোমবার) সেই মামলার শুনানি হবে ৷ সোমবার শীর্ষ আদালত তার এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে (Supreme Court agrees to hear PIL on BBC Documentary) ৷

সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ মামলাটি রুজু করেছেন আইনজীবী এমএল শর্মা ৷ তাঁর অভিযোগ, বিবিসির তথ্যচিত্র নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত আদতে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং স্বৈরতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ৷ এছাড়াও, এই বিষয়ে আরও একটি মামলা রুজু করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এন রাম এবং আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ ৷ সূত্রের খবর, আগামী সোমবার সেই মামলারও শুনানি হতে পারে ৷

আইনজীবী এমএল শর্মা এবং আইনজীবী সিইউ সিং সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ মামলাগুলির দ্রুততার সঙ্গে শুনানির আবেদন জানিয়েছেন ৷ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে নোট নিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পি এস নরশিমা এবং বিচারতি জে বি পরদিওয়ালার বেঞ্চ ৷

প্রসঙ্গত, বিবিসির তথ্যচিত্রটির প্রথমাংশ ইতিমধ্যেই ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে ৷ কিন্তু, কেন্দ্রের সাফ নির্দেশ, ভারতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও এই তথ্যচিত্র সম্প্রচার করা যাবে না ৷ তাই ইউটিউব কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ওই তথ্যচিত্র সংক্রান্ত সমস্ত লিংক ভারতে ব্লক করে দেয় ৷ একই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে টুইটারকেও ৷ এরই বিরোধিতায় রুজু হয়েছে একাধিক জনস্বার্থ মামলা ৷ যদিও এই দড়ি টানাটানির মধ্যেই দেশের নানা প্রান্তে একাধিক নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বামপন্থী ছাত্রদের ও ছাত্রসংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এই তথ্যচিত্রটি দেখানো হয়েছে ৷

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে আইনজীবী এমএল শর্মা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র একটি তথ্যচিত্রের সম্প্রচার করতে চাওয়ায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এর জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আগামী সোমবার এই মামলাটি তালিকাভুক্ত করা হল ৷" অর্থাৎ ওইদিনই মামলার শুনানি হবে ৷