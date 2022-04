নয়াদিল্লি, 12 এপ্রিল : নীরব মোদিকে আনা যায়নি ৷ তবে তার খুব কাছের মানুষ তথা সহযোগী সুভাষ শঙ্কর পরবকে ভারতে নিয়ে এল সিবিআই ৷ মঙ্গলবার সকালে ইজিপ্টের কায়রো শহর থেকে মুম্বইয়ে উড়িয়ে আনা হয় পরব সুভাষকে (Subhash Shankar Parab close aide of fugitive Nirav Modi brought back to India by CBI team) ৷

এক সিবিআই আধিকারিক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, কায়রোতে সবরকম আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সুভাষ শঙ্করকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ সিবিআইয়ের একটি দল তাকে আনতে গিয়েছিল ৷

আধিকারিক বলেন, "পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির খুব কাছের লোক সুভাষ শঙ্কর ৷ সে নীরবের একটি কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করত ৷ তাকে জেরা করে নীরব মোদির প্রতারণা বিষয়ে আমরা আরও কিছু তথ্য পাব ৷"

আরও পড়ুন : Nirav Modi : মানসিক স্বাস্থ্যের ইস্যুতে নীরবকে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আবেদনের অনুমতি ইউকে হাইকোর্টের

2018-য় ইন্টারপোল নীরব মোদি, তাঁর ভাই নিশাল মোদি এবং কর্মী সুভাষ শঙ্করের বিরুদ্ধে লাল সতর্কতা জারি করে ৷ পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের 13 হাজার 578 কোটি টাকা জালিয়াতি করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় হিরে ব্যবসায়ী নীরব ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধেই আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন সংগঠন ইন্টারপোল এই সতর্কতা জারি করেছিল ৷

2018-র 29 জানুয়ারি সিবিআই পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে হিরে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পায় ৷ ততদিনে নীরব মোদি পরিবার সমেত দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ নীরব আটটি 'লেটারস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং' (Letters of Undertaking, LoUs) ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল ৷

2021-এর ডিসেম্বরে, সংসদে জানানো হয়, ব্যাঙ্ক প্রতারাণায় যে অভিযুক্তদের নাম সিবিআইয়ের খাতায় রয়েছে, তাদের মধ্যে 33 জন বিগত পাঁচ বছরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে ৷

আরও পড়ুন : Narendra Modi : মোদি-মালিয়াদের ফেরাতে তৎপর কেন্দ্র, কারও নাম না করেই বার্তা প্রধানমন্ত্রীর