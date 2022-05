ঔরঙ্গাবাদ, 18 মে : মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধিক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হল ৷ মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে এই মুঘল সম্রাটের সমাধিটি রাখার কোনও প্রয়োজন নেই এবং এটা ধ্বংস করে দেওয়া উচিত ৷ এমনটাই হুমকি দিয়েছে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা, বুধবার ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব কেন্দ্র বা এএসআই-এর এক আধিকারিক (Security heightened at Aurangzeb's tomb in Maharashtra after MNS leader threatening to destroy) ৷

সম্প্রতি এআইএমআইএম নেতা আকবরউদ্দিন ওয়াইসি এই সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিলেন ৷ এনিয়ে সমালোচনা করে শিব সেনা, এমনকি রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা বা এমএনএস ৷ মঙ্গলবার এমএনএস মুখপাত্র গজানন কালে (Gajanan Kale) একটি টুইট করে লেখেন, "মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গজেবের সমাধির কী প্রয়োজন ? মানুষের সেখানে যাওয়া উচিত নয় ৷ মহারাষ্ট্র সরকার সম্ভাজিনগরে ঔরঙ্গজেবের সমাধিক্ষেত্রে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করেছে ? এটা লজ্জাজনক ৷ সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত ৷ এই হিন্দু-বিরোধী সরকারকে শিক্ষা দিতে হবে ৷"

এই টুইটের পরে খুলতাবাদ এলাকার কিছু লোক সমাধিক্ষেত্রটি ঘিরে ফেলে সেটিকে রক্ষার চেষ্টা করেন ৷ এই সমাধি সুরক্ষার দায়িত্ব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ৷

এএসআই-এর ঔরঙ্গাবাদের সুপারিনটেনডেন্ট মিলন কুমার চৌলে একটি সংবাদ সংস্থাকে জানায়, যদি সমাধিটি কেউ ধ্বংস করে দেয়, সেই ভয়ে কিছু লোকজন জায়গাটি লক করে দিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "এএসআই-কে লিখিত ভাবে কিছু না জানালে আমি এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারব না ৷ আমরা মনুমেন্টটি খুলে রেখেছি এবং আরও 4 জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছি ৷ এ বিষয়ে পুলিশকেও জানিয়েছি এবং তারা একটি সিকিউরিটি ভ্যানও পাঠিয়েছে ওখানে ৷"