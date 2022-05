নয়াদিল্লি, 17 মে : শিবলিঙ্গকে সুরক্ষা দিতে হবে ৷ কিন্তু তাতে যেন মুসলিমদের নমাজ পাঠের অধিকারে কোনও বাধা দেওয়া না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ নমাজ যেরকম চলছে, সেভাবেই চলবে ৷ জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কের শুনানিতে মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি পিএস নরসিমার ডিভিশন বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ দেয় ৷ বৃহস্পতিবার ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে (Supreme Court orders to Secure Shivling Area But Dont Stop Namaz in Gyanvapi Mosque case) ৷

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের একাংশ ধ্বংস করে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন বলে দাবি করেছে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ৷ এরপর আদালত নির্দেশ দেয় ওই মসজিদে ভিডিয়ো সমীক্ষার ৷ সোমবারই সেই সমীক্ষার কাজ শেষ হয় ৷ হিন্দু পক্ষ সোমবার দাবি করেছে, মসজিদ চত্বরে একটি 3 ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট আদালতেও জমা দেওয়া হয়েছে ৷ তারপরেই শুরু হয় যাবতীয় বিতর্ক ৷

বারাণসীর সিভিল কোর্ট অর্ডার দেয়, যে অংশে ওই শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে তা সিল করে দিতে হবে, কেউ যাতে সেখানে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে জেলাশাসককে ৷ অন্যদিকে, অঞ্জুমান ইনতেজামিয়া মসজিদ ম্যানেজমেন্ট কমিটির তরফে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল এই সমীক্ষার কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য ৷ তবে মামলার শুনানি ছাড়া, তথ্য বিচার না করে এই স্থগিতাদেশ দিতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট ৷

