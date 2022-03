নয়াদিল্লি, 14 মার্চ : আগামী বৃহস্পতিবার হোলিকা দহনে বন্ধ থাকবে রাজ্যসভার অধিবেশন (Rajya Sabha will Adjourned for Holika Dahan on next 17th March) ৷ সোমবার এই ঘোষণা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নায়ডু (Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu) ৷ ফলে বুধবারের পর আবার আগামী সোমবার রাজ্যসভার অধিবেশন বসবে ৷

আজ, সোমবার শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব (Second Phase of Budget Session 2022 ) ৷ প্রথমদিন জিরো আওয়ারের মাঝামাঝি সময় এই ঘোষণা করেন বেঙ্কাইয়া নায়ডু ৷ তিনি জানান, ছোটি হোলি বা হোলিকা দহনের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার অধিবেশন মুলতুবি করা হল ৷

হোলির জন্য শুক্রবার অধিবেশন বসছে না বলে আগে থেকেই ঠিক ছিল ৷ শনিবার সপ্তাহের শেষে অধিবেশন বসে না ৷ তাই বুধবারের পর আবার পরবর্তী সোমবার, 21 মার্চ অধিবেশন বসবে ৷

এদিন অধিবেশনের শুরুতে প্রথামাফিক প্রয়াত বিশিষ্টদের স্মরণে শোকবার্তা পাঠ করা হয় ৷ তার পর শুরু হয় রাজ্যসভার কাজ ৷

এদিন জিরো আওয়ারে বেশ কয়েকজন সাংসদ ইউক্রেন থেকে ফেরা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেন (Zero Hour MPs of several parties expressed concern over the future of Ukraine Return students) ৷ তাঁদের পড়াশোনায় যাতে ক্ষতি না হয়, সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ করা উচিত বলেও দাবি করেন বেশ কয়েকজন সাংসদ ৷

পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নায়ডু জানান, আগামিকাল রাজ্যসভায় রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট নিয়ে বিবৃতি পেশ করবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (External Affairs Minister S Jaishankar to make statement on Russia Ukraine crisis on Tuesday in RS) ৷

