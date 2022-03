নয়াদিল্লি, 14 মার্চ : রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বিবৃতি দেবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (External Affairs Minister S Jaishankar to make statement on Russia-Ukraine crisis on Tuesday in RS) ৷ সোমবার এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নায়ডু (Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu) ৷ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বেঙ্কাইয়া নায়ডু ৷

সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়েছে (Second Phase of Budget Session 2022) ৷ অধিবেশনের শুরুতেই জিরো আওয়ারে অনেক সাংসদই ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন (Zeo Hour MPs of several parties expressed concern over the future of Ukraine Return students) ৷ কারণ, ওই পড়ুয়ারা তাঁদের কোর্স মাঝপথে ফেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন ৷ তেলগু দেশম পার্টির সাংসদ কে রবীন্দ্র কুমার কেন্দ্রের কাছে ওই পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য পদক্ষেপের দাবি করেছেন ৷

কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপালের দাবি, ওই পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত অভিভাবকরা ৷ তিনিও ওই পড়ুয়াদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রের পদক্ষেপ দাবি করেছেন ৷ বিজু জনতা দলের সাংসদ ড. অমর পট্টনায়কের দাবি, ইউক্রেন থেকে ফেরত আসা পড়ুয়াদের জন্য সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলিতে 2-5 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা উচিত ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেনও এই বিষয়ে কেন্দ্রের পদক্ষেপ দাবি করেছেন ৷

