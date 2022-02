নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (pm modi criticises congress through his speech at lok sabha) ৷ সোমবার তিনি বললেন, ‘‘এতবার হেরেও কংগ্রেসের অহঙ্কার যায়নি ৷

গত সোমবার থেকে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে ৷ ওই অধিবেশনের শুরুতে প্রথামাফিক ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ramnath Kovind) ৷ সেই ভাষণের ধন্যবাদ দিতে আজ লোকসভায় বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Motion of Thanks on the President Address) ৷ সেখানেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন তিনি ৷

প্রধানমন্ত্রী এদিন নিজের ভাষণে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইতিহাস তুলে ধরেন ৷ কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেস শেষ কবে ভোটে জিতেছে, তার উদাহরণ দেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ৷ কিন্তু কংগ্রেস তা দেখতে পায় না ৷ কারণ, তাদের সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই ৷

কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনারা 2014 সালে আটকে রয়েছেন ৷ দেশের জনতা আপনাদের চিনে নিয়েছে ৷ কিছু লোক আগামিদিনেও চিনে নেবে ৷’’ কিন্তু তার পরও কংগ্রেসের অহঙ্কার যায়নি বলে তিনি তোপ দাগেন ৷

আরও পড়ুন : Narendra Modi On Up Women: বিজেপি সরকার ইউপিতে মহিলাদের প্রকৃত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে : মোদি