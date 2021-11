নয়া দিল্লি, 27 নভেম্বর : দেশের বর্তমান কোভিড-19 পরিস্থিতি এবং ভ্যাকসিনেশন নিয়ে সরকারের উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আজ বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi chairs a meet on COVID-19 and vaccination) ৷

দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে করোনার নতুন ধরন বি.1.1.529 ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নাম দিয়েছে 'ওমিক্রন' (WHO named the new Covid-19 variant Omicron) ৷ এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ বেশ কিছু দেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের জন্য কড়া বিধিনিষেধ চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ভারতে এসেও যাত্রীদের নতুন করে করোনা পরীক্ষা করতে হবে ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রক (Ministry of Health and Family Welfare) ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় হংকং আর ইজ়রায়েলকে যোগ করেছে ৷ এই দেশগুলি থেকে যাত্রীরা ভারতে এলে অতিরিক্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে ৷ নতুন এই কোভিড ভ্যারিয়্যান্ট যাতে কোনও ভাবে দেশে না ঢোকে, তা রুখতেই ফের কড়াকড়ি চালু হল ৷

আরও পড়ুন : New Covid-19 Variant Omicron : দক্ষিণ আফ্রিকায় মিলল করোনার আরও ভয়ঙ্কর রূপ ওমিক্রন, জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, বৎসোয়ানা, চিন, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাওয়ে, সিঙ্গাপুর, ইজ়রায়েল, হংকং, এমনকি ব্রিটেন-সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশের যাত্রীদের অতিরিক্ত নিয়ম মানতে হবে ৷

করোনার নতুন ভ্যারিয়্যান্টে বহু সংখ্যক মিউটেশনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ সম্প্রতি ভিসা বিষয়ে কিছু ছাড় দিয়েছে ভারত সরকার ৷ আর 15 ডিসেম্বর থেকে ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা শুরু হওয়ার কথা ৷ এমত অবস্থায় দেশের নাগরিকদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে কঠিন পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷