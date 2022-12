নয়াদিল্লি, 22 ডিসেম্বর: বিশ্বের অনেকাংশে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে কোভিড ৷ ভাইরাসের নয়া উপপ্রজাতি বিএফ. 7-এর চোখরাঙানি চিন, যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন দেশে ৷ সব দেখেশুনে আগাম সতর্ক ভারত ৷ গতকাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার দেশে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PMO held a high-level meeting on COVID situation) ৷ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানান, অতিমারি নিয়ন্ত্রণে ভারত যে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে তা প্রশংসনীয়, তবে এ নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই ৷ বরং দেশের বিমানবন্দরগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন নরেন্দ্র মোদি (PM directs officials to strengthen surveillance measures at interternational airports) ৷

কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে এদিনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মূলত দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, টিকাকরণ কর্মসূচি, ভাইরাসের নয়া প্রজাতি নিয়ে সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা হয় ৷ পাশাপাশি রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার, পিএসএ প্ল্যান্টস, ভেন্টিলেটর-সহ তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ শুধু তাই নয়, দেশবাসীকে কোভিড-বিধি মেনে চলার ব্যাপারেও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সামনেই ক্রিসমাস এবং নতুন বছর ৷ উৎসবের মরশুমে জনবহুল জায়গায় মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এই মর্মে একটি বিবৃতিও জারি করা হয়েছে ৷

আরও পড়ুন: রাজ্যে এখনই কার্যকর হচ্ছে না কোভিডবিধি, জানালেন মমতা

বৈঠকে রাজ্যগুলিকে নমুনা পরীক্ষায় জোর দেওয়ার পাশাপাশি পজিটিভ কেসের ক্ষেত্রে জিনোম সিক্যুয়েন্সিংয়ে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এটি দেশে ভাইরাসের নয়া প্রজাতির সময়োপযোগী সনাক্তকরণ এবং পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে বলেই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এদিনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য, অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ৷