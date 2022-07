নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: ইডি দফতরে পৌঁছলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ৷ তাঁর সঙ্গে মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাও আছেন ৷ এই ঘটনায় উত্তাল সংসদের লোকসভা অধিবেশন ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস সুপ্রিমোকে জুন মাসেই তলব করে ইডি ৷ তিনি সে সময় কোভিড আক্রান্ত তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর হাজিরা ঘিরে দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষোভে নেমেছেন ৷ ইতিমধ্যে রাজধানীতে বেশ কিছু কর্মী-সমর্থককে আটক করেছে পুলিশ (Opposition including Congress raises question over ED as Sonia Gandhi appears in New Delhi) ৷ এমনকী আটক হয়েছেন রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলটও ৷

আজ বাদল অধিবেশনে লোকসভায় কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী (Pralhad Joshi, Minister of Parliamentary Affairs of India) কংগ্রেসের এই প্রতিবাদের তীব্র নিন্দা করেন ৷ তিনি বলেন, "আইনের কাছে সবাই কি সমান নয় ? কংগ্রেস সভানেত্রী (সোনিয়া গান্ধি) কি সুপারহিউম্যান ? তারা (কংগ্রেস) নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভাবে ৷"

অধিবেশনের শুরুতেই লোকসভা-রাজ্যসভা, দুই কক্ষেই সোনিয়া গান্ধির ইডি হাজিরার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা ৷ এতে লোকসভা 11.30 মিনিট এবং রাজ্যসভা 12টা পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করা হয় ৷ এমনকী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট (Rajasthan CM Ashok Gehlot) ইডি দফতরে গিয়ে সোনিয়া গান্ধির হাজিরা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ তিনি বলেন, "সোনিয়া গান্ধির বয়স 70 পেরিয়ে গিয়েছে ৷ ইডি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তদন্ত করতে পারত ৷ আমি ইডি এবং সিবিআই-এর প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চাই ৷ তাঁদের জানাতে চাই, মানুষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সম্পর্কে কী ভাবছে ৷"

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোনিয়া গান্ধিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ডেকে পাঠিয়েছে ৷ উল্লেখ্য, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (Prevention of Money Laundering Act, 2002, PMLA) আইনের আওতায় রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়ার গান্ধির বিরুদ্ধে অর্থ তছরূপের মামলা দায়ের করেছে ইডি ৷ এর আগে জুন মাসে রাহুল গান্ধিকে কয়েক দফা জেরা করেছে ইডি ৷

আজ সংসদের মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদেরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভা হুইপ মণিকম টেগোর বৃহস্পতিবার ইডি-র অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে নোটিস দেন ৷ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের নিশানা করছে ৷ অথচ বিজেপি সরকারের পুরনো দুর্নীতি নিয়ে কিছু করছে না ৷ আপ-এর রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় সিং জিরো হাওয়ারে একই বিষয়ে আলোচনার নোটিস দিয়েছেন ৷

বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মোদি সরকার তার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে এই তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করছে ৷ রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের অফিসে সাংসদেরা বৈঠক করে এই বিবৃতি প্রকাশ করেন ৷ এখানে ডিএমকে, সিপিআইএম, সিপিআই, আইইউএমএল, জেকেএনসি, টিআরএস, এমডিএমকে, এনসিপি, ভিসিকে, শিবসেনা এবং আরজেডি উপস্থিত ছিল ৷