নয়াদিল্লি, 20 ডিসেম্বর : দিল্লি, কর্নাটক এবং কেরালায় নতুন করে করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রনের সংক্রমণ ৷ যেখানে দিল্লিতে 6 জন, কর্নাটকে 5 জন এবং কেরালায় 4 জনের শরীরে নয়া এই প্রজাতির করোনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ সোমবার এই 15 জনের শরীরে সংক্রমণ (15 New Omicron Cases Report in India) ধরা পড়ায় দেশে মোট ওমিক্রন আক্রান্ত সংখ্যা দাঁড়াল 171 (Omicron in India) ৷ গোটা দেশে সবচেয়ে বেশি ওমিক্রন আক্রান্ত হয়েছে মহারাষ্ট্রে (Highest Omicron Infection in Mumbai) ৷ সেখানে মোট 54 জনের শরীরের করোনার এই নয়া প্রজাতির সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে ৷

মুম্বইয়ের পর ওমিক্রন আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজধানী দিল্লি (Omicron in Delhi) ৷ সেখানে এখনও পর্যন্ত 28 জনের শরীরের ওমিক্রন ধরা পড়েছে ৷ তিন নম্বরে রয়েছে তেলাঙ্গানা ৷ সেখানে 20 জন ওমিক্রন আক্রান্ত ৷ চার নম্বর কর্নাটক ৷ ওই রাজ্যে 19 জনের শরীরে করোনার নয়া এই প্রজাতির সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ পাঁচ নম্বরে রাজস্থান ৷ সেখানে 17 জন ওমিক্রন আক্রান্ত (15 New Cases Report in Delhi Kerala and Karnataka) ৷ কেরালায় 15 জন, গুজরাতে 11 জন, পশ্চিমবঙ্গে 4 জন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, তামিলনাড়ুতে 1 জন করে ব্য়ক্তির শরীরে ওমিক্রন প্রজাতির করোনা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে 6 হাজার 563 জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷ মারা গিয়েছেন 132 জন ৷ এমন তথ্যই দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েব সাইটে ৷ ভারতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ আর এই সংক্রমণ বৃদ্ধি চিকিৎসক মহলে চিন্তা বাড়িয়েছে ৷ কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে অকারণে দূরে যাত্রা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ আর আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষকে সাদামাটাভাবে পালনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷