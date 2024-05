'রেমাল' এখন গভীর নিম্নচাপ, দক্ষিণে আবহাওয়ার উন্নতি হলেও বৃষ্টির দাপট উত্তরে - Weather Update of West Bengal

ETV Bharat / state

'রেমাল' এখন গভীর নিম্নচাপ, দক্ষিণে আবহাওয়ার উন্নতি হলেও বৃষ্টির দাপট উত্তরে - Weather Update of West Bengal

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 28, 2024, 7:56 AM IST | Updated : May 28, 2024, 8:21 AM IST

মঙ্গল থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি, জানাল হাওয়া অফিস ( ইটিভি ভারত )

Last Updated : May 28, 2024, 8:21 AM IST