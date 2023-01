1.Mamata Banerjee: বিরোধীরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করে, ভূ-ভারতে এমন নজির নেই, অভিযোগ মমতার

সোমবার নজরুল মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সাংগঠনিক বৈঠক হয় ৷ তার আগে দিদির সুরক্ষা কবচ নামে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চড়া সুরে বিরোধীদের আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2.Maoist Party: কমপোসার পথে চলতে দায়িত্বে অমৃত ! নতুন বছরে নতুন ছক মাওবাদীদের

আবারও সক্রিয় হচ্ছে ভারতের মাওবাদীরা (Maoist Party) ৷ সূত্রের খবর ইতিমধ্য়েই অন্য়ান্য দেশের তথাকথিত বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের (Foreign Revolutionary Organizations) সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে তারা ৷ দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি এবং সংগঠনগুলির সমন্বয় কমিটি (Coordination Committee of Maoist Parties and Organizations of South Asia) বা কমপোসার (CCOMPOSA) পথের চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয়া মাওবাদীরা ৷ বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অমৃত (Amrit) নামে এক মাও নেতাকে ৷ কে এই অমৃত ?

3.Bharat Jodo Yatra: জেলা পেরিয়ে কলকাতায় ভারত জোড়ো যাত্রা, নেতৃত্বে অধীর

জেলার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবার মহানগরে প্রবেশ করল যাত্রা । ভারত জোড়ো যাত্রার সমর্থনে রাজ্যে এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে । তারাতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মোট 20 কিমি ভারত জোড়ো যাত্রার নেতৃত্লে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Bharat Jodo Yatra)৷

4.Ukraine in New Year: অন্ধকারেও 'আলো' এসেছে ! নয়া বছরে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ইউক্রেন

রুশ আগ্রাসনে বিধ্বস্ত ইউক্রেন (Ukraine Russia War) ৷ তারই মধ্যে এসে গিয়েছে আরও একটি নতুন বছর (New Year 2023) ৷ বিশ্বের বাকি দেশগুলিতে এখনও রয়েছে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উন্মাদনা ৷ এদিকে, ইউক্রেনের জনজীবন বিধ্বস্ত ৷ সেখানে না আছে খাবার, পানীয় জল, না মিলছে সর্বক্ষণের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ৷ তারমধ্যেই নববর্ষের আনন্দে বুঁদ প্রত্যেকে ।

5.Kulik Forest: কুলিকে বন্ধ পিকনিক ! উৎসবের মরশুমে মনখারাপ রায়গঞ্জের

কুলিক ফরেস্ট । উত্তর দিনাজপুর জেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট । গত কয়েক বছর ধরেই এই ফরেস্টের সংরক্ষিত এলাকায় পিকনিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বনদফতরের পক্ষ থেকে । উৎসবের মরশুমে তাই মনখারাপ এলাকাবাসী থেকে শুরু করে পর্যটকদের (Famous Picnic Spot in Uttar Dinajpur Kulik Forest) ৷

6.Delhi Shocker Incident: তরুণীকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ

এক তরুণীকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটি গাড়ি(Delhi Shocker Incident)৷ রাজধানীয় বুকে কাঞ্ঝাওয়ালায় রবিবারের এই ঘটনা চমকে দিয়েছিল সকলকে ৷ এবার সামনে এল সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ(CCTV Footage of Kanjhawala Road Accident urfaced)৷ দেখুন সেই ভিডিয়ো ৷

7.Trinamool Congress: সরকারি প্রকল্পের নজরদারিতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি 'দিদির সুরক্ষা কবচ'

2023-এর দ্বিতীয় দিন নজরুল মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) এক অনুষ্ঠান ছিল ৷ সেই অনুষ্ঠানেই নতুন এক কর্মসূচি চালু করতে চলেছে শাসক দল ৷ নাম দিদির সুরক্ষা কবচ ৷

8.Mamata to visit Gangasagar: গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে, বুধবার পরিদর্শনে মমতা

গঙ্গাসাগর মেলার (Gangasagar Mela) আগে প্রশাসনিক বৈঠক ও মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷ আগামী 4 জানুয়ারি আসবেন তিনি ৷

9.Kunal Ghosh: সিঙ্গাপুর যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন কুণালের

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) সারদা চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত ৷ ওই মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন ৷ বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁর পাসপোর্ট জমা রয়েছে আদালতে । তাই কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দ্বারস্থ হয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷

10.Guntur Incident: চন্দ্রবাবুর সভাস্থলে মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে 32 লক্ষের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) গুন্টুরে আয়োজিত চন্দ্রবাবু নাইডুর (Chandrababu Naidu) সভাস্থলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় (Guntur Incident) মৃত প্রত্যেকের পরিবারকে বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ (Compensation) দেওয়া হবে ৷ কারা কারা, কত টাকা দেবেন ক্ষতিপূরণবাবদ ?