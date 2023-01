1.TMC Foundation Day: দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইতিহাস মনে করালেন দলনেত্রী, অভিষেক দিলেন লড়াইয়ের বার্তা

তৃণমূল কংগ্রেসের 25 বছর পূর্তিতে ইতিহাস মনে করালেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ আর দলীয় নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) দিলেন লড়াইয়ের বার্তা (Mamata-Abhishek on TMC Foundation Day)৷

2.New Year-Eve for Swiggy: বর্ষবরণের রাতে সুইগিতে লক্ষ লক্ষ বিরিয়ানি-চিপস-খিচুড়ির আবদার, চাহিদা তুঙ্গে কন্ডোমেরও

নতুন বছরের আগের রাতে আপনি কি সুইগিতে অর্ডার দিয়েছিলেন ? ফুড ডেলিভারি অ্যাপটি উৎসবের আবহে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ বিরিয়ানি, পিৎজা থেকে শুরু করে চিপস পাঠিয়েছে ৷ আরও কিছু অর্ডার এসেছে সংস্থাটির কাছে (New Year Eve Order Swiggy) ৷

3.Abhishek Banerjee: বাইশে বিরোধীদের অত্যাচার সত্ত্বেও কীভাবে টিকে আছেন তিনি ? জানালেন অভিষেক

2022 সাল কেমন কাটল ? জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর উত্তরের ফাঁকে বিরোধীদের তোপ দাগতে অবশ্য ছাড়েননি তিনি (Abhishek Banerjee over 2022) ৷

4.New Year 2023: বর্ষ শুরুর ভোরে বারাণসীতে গঙ্গারতি-প্রার্থনা, উপচে পড়ল ভিড়

মহাকালেশ্বর মন্দিরে প্রার্থনা ও গঙ্গা আরতি দিয়ে শুরু হল নতুন বছর(New Year 2023)৷ ভগবান শিবের ভস্মারতি দেখতে রবিবার এই মন্দিরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷

5.TMC Foundation Day: 25-এ পা তৃণমূলের, রাজ্যজুড়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

1 জানুয়ারি 2023, তৃণমূল কংগ্রেসের 25-তম প্রতিষ্ঠা দিবস (TMC Foundation Day)৷ দলনেত্রীর নির্দেশানুসারে সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে বাংলার শাসক দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷

6.New Year 2023: নববর্ষ জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক, 23-এ শুভেচ্ছা বার্তা রাষ্ট্রপতির

আজ ইংরাজি নববর্ষ (New Year 2023)৷ 2022 সালকে বিদায় জানিয়ে শুরু 2023 সালের পথ চলা ৷ এই মুহূর্তে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷

7.Kalpataru Utsav 2023: আজ কল্পতরু দিবস, দর্শনার্থীদের ভিড় কামারপুকুর মঠ ও মিশনে

1 জানুয়ারি কল্পতরু দিবস ৷ এই দিন হয় কল্পতরু উৎসব (Kalpataru Utsav 2023) ৷ উত্তর কলকাতার কাশীপুর উদ্যান বাটির মতো কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কল্পতরু উৎসবকে ঘিরে দর্শনার্থীদের ভিড় ৷

8.Fire Incident in Greater Kailash: গ্রেটার কৈলাসে বয়স্কদের নার্সিংহোমে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে মৃত 2

দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাস টু এলাকায় বয়স্কদের একটি নার্সিংহোমে অগ্নিকাণ্ডে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে (Two Killed in Delhi Care Home Fire in Greater Kailash II) ৷ সেখানে ভরতি বাকিদের ওই নার্সিংহোমের অন্য শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷

9.Road Accident in Rajasthan: রাজস্থানে গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, 5 জনের মৃত্যু

রাজস্থানের হনুমানগড়ে গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে (Car and Truck Collided in Rajasthan) 5 জনের মৃত্যু ৷ রবিবার সকালের ঘটনায় ঘাতক ট্রাকের চালক পলাতক ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে (Five People Dead in Road Accident) ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

10.Earthquake in Delhi NCR: নতুন বছরের রাতে রাজধানীতে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লিতে ভূমিকম্প ৷ বছরের প্রথম দিনের শুরুতেই সামান্য কেঁপে উঠল রাজধানী ৷ তবে তীব্রতা 3.8 (Earthquake of 3.8 magnitude strikes Delhi NCR)৷