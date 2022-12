1. Heeraben Modi Passes Away: প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর মা, শোকস্তব্ধ দেশ

প্রয়াত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন । বছর হয়েছিল 100 বছর । তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোাট দেশ । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শোকজ্ঞাপন করেছেন সকলেই (Nation mourns sad demise of Heeraben)

2. Akbar on Pele: পেলের পায়ের ইনস্যুরেন্স, কাদা মাঠে নামা যাবে না ! ভেস্তেই যাচ্ছিল মোহনবাগান-কসমস ম্যাচ

কলকাতা ডার্বিতে 13 সেকেন্ডের গোলের রহস্য ফাঁস করলেন আকবর (Interview of Former Footballer Md Akbar)"সেদিন আমি পরপর দু'বার গোলে শট নিয়েছিলাম । কিন্তু ওদের গোলকিপার বিশ্বসেরা । অসাধারণ সেভ করায় স্কোরবুকে আমার নামটা উঠল না । তবে ওদিন সুধীরের (সুধীর কর্মকার) একটা ক্লিন ট্যাকলে ওরা পেনাল্টি পায় । নইলে সেদিন ড্র নয়, পেলের টিমকে হারিয়েই আমরা মাঠ ছাড়তাম ।"

3. Pele Passed Away: বিদায় মহাজীবন ! মুকুট পড়ে আছে রাজাই শুধু নেই, প্রয়াত ফুটবল সম্রাট পেলে

সত্যি হল আশঙ্কাটাই । বছর শেষ হওয়ার আগেই চিরঘুমে পাড়ি দিলেন ফুটবল সম্রাট (Football legend pele dies) ।

4. Heeraben Modi passes away: প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন, বয়স হয়েছিল 100

প্রয়াত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 100 বছর (Pm Modi Mother Heeraben Modi Passes Away at Age of 100) ৷

5. PM Kolkata Visit Cancelled: প্রয়াত মা, বাতিল প্রধানমন্ত্রীর সফর, বন্দে ভারতের উদ্বোধন সূচি মেনেই

প্রয়াত হলেন প্রধানমন্ত্রীর মা। আর তার জেরে কলকাতা সফর বাতিল করলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে বন্দে ভারতেপর উদ্বোধন থেকে শুরু করে গঙ্গা পরিষদের বৈঠক হবে নির্ধারিত সূচি মেনেই (PM Modi is not Coming to Kolkata)।

6. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

7. PM Narendra Modi: শুধু বন্দে ভারতের উদ্বোধন নয়, বাংলাকে প্রায় 8 হাজার কোটির প্রকল্প দেবেন মোদি

শুক্রবার হাওড়া স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ পাশাপাশি তাঁর হাত ধরে রাজ্য পাবে 7 হাজার 800 কোটি টাকার প্রকল্প ৷

8. Year Ender 2022: আলবিসেলেস্তে-র বিশ্বজয় থেকে নাদালের গ্র্যান্ড স্ল্যাম নজির, খেলার মাঠে বাইশের সেরা বারো

ফেলে আসা বছরে ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল ঘটনাবহুল ৷ তার মধ্যে থেকে সেরা 12টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেছে নিল ইটিভি ভারত (12 best sporting moments of 2022) ৷ চটজলদি দেখে নেওয়া যাক ...

9. Year Ender 2022: রকমারি স্বাদের মিশেলে অভিনয়ের টক্কর, ফিরে দেখা বাইশে সেরা বারো বাংলা ছবি

রকমারি স্বাদের মিশেলে টক্কর দিয়েছে অভিনয় (Year Ender 2022)৷ একনজরে দেখে নেব ইটিভি ভারতের চোখে কোনগুলি 2022 সালের সেরা বাংলা ছবি (Top 12 Bengali Films)৷

10. BF.7 Variant Scare: চিন-সহ 6 দেশ থেকে ভারতে আসতে বাধ্যতামূলক কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট, নির্দেশ কেন্দ্রের

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে নয়া নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের ৷ 1 জানুয়ারি থেকে চিন-সহ 6 দেশ থেকে ভারতে আসতে বাধ্যতামূলকভাবে লাগবে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট (India makes negative Covid report mandatory for flyers from six countries)৷