গুজরাত, 30 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেন মোদির (Heeraben Modi) জীবনাবসান ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 100 বছর (Pm Modi Mother Heeraben Modi Passes Away at Age of 100) ৷ নিজেই এই খবর জানিয়ে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী ।

শুক্রবার টুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই লিখেছেন, "সুন্দর একটা শতাব্দী শেষে ভগবানের চরণে বিশ্রাম নিতে গিয়েছেন আমার মা । মায়ের মধ্যে সবসময় আমি ত্রিমূর্তি দেখতে পেয়েছি । যার মধ্যে ছিল এক সাধুর যাত্রা, একজন কর্মযোগীর প্রতীক এবং মূল্যবোধের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা । এই ভাবেই তিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন ।"

অরও একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, "মায়ের 100তম জন্মদিনে যখন মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, কাজ করো বুদ্ধি দিয়ে এবং জীবন যাপন করো শুদ্ধভাবে ।"

জানা যায়, গত মঙ্গলবার আচমকা হীরাবেন মোদির শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আমেদাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ বুধবার মাকে হাসপাতালে দেখতেও কছুক্ষনের জন্য দেখতে গিয়েছিলেন ছেলে নরেন্দ্র ৷ শুক্রবার ভোরে হাসপাতালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন হীরাবেন । আমেদাবাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ।

আরও পড়ুন: মা হীরাবেন মোদি আজ 100 বছরে, গান্ধিনগরের বাড়িতে গেলেন নরেন্দ্র মোদি