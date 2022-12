1. Jawhar Sircar on UCC Bill: 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল বিজেপিকেই বিপদে ফেলবে', হুঁশিয়ারি জহরের

রাজ্যসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল পেশ করেন বিজেপি সাংসদ কিরোদি লাল মীনা ৷ এই বিলের বিরোধিতা করেন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার, কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি (Jawhar Sircar protests against introduction of UCC Bill) ৷

2. FIFA World Cup 2022: পেনাল্টি নষ্টের খেসারত ইংল্যান্ডের, জিঁহুর গোলে শেষ চারে ফ্রান্স

82 মিনিটে হ্যারি কেন পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। অধিনায়কের ব্যর্থতার সঙ্গেই ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপে টিকে থাকার আশা শেষ হয়ে যায় (England skipper failed to score from penalty)।

3. Kolkata Market Price: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন রবিবারের বাজারদর

শীত পড়ছে কলকাতায় ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Market Price in Kolkata) ৷

4. Bride Cancelled Marriage Over Skin Color: হবু বর কালো, বিয়ের দিনই বিয়ে ভাঙলেন তরুণী

বরের রং কালো বলে বিয়ের দিনই বিয়ে ভেঙে দিলেন কনে । দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্যের মহারাজাগঞ্জ জেলার পানিয়ারা থানা এলাকা ঘটল এমনই অবাক করে দেওয়া ঘটনা (Bride cancelled marriage for skin color of the groom)।

5. West Bengal Weather Update: ঘুরপথে প্রভাব ঘূর্ণিঝড়ের, 24 ঘণ্টায় কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ল 2 ডিগ্রি

সোমবার পর্যন্ত মেঘের লুকোচুরি চলবে । আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই (West Bengal Weather Update) ৷

6. FIFA World Cup 2022: স্বপ্নভঙ্গ রোনাল্ডোর, আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের শেষ চারে মরক্কো

স্বপ্নভঙ্গের তালিকায় নেইমারের পাশে এবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও। পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে পাশা পালটাতে ব্যর্থ তিনি। কাতারে ফের জায়ান্ট কিলার মরক্কো। প্রি-কোয়ার্টারে স্পেনকে হারানোর পরে কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগাল বধ করলেন হাকিম জিয়েচরা। 42 মিনিটে এন নেসিরির করা গোলেই ইতিহাস গড়ল মরক্কো ৷ আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে তারা (Morocco beat Portugal to reach into the Semi-final)।

7. Mohun Bagan: শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নামের সঙ্গে নিজেদের জুড়তে চায় মোহনবাগান

শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নামের সঙ্গে মোহনবাগানের নাম জোড়ার প্রস্তাব দিলেন মোহনবাগানের এক সদস্য । বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে ক্লাবের কার্যকরী কমিটি মেট্রো রেলকে এই ব্যাপারে লিখিত প্রস্তাব দেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে । (Mohun Bagan General Meeting) ।

8. Daspur Suicide Case: চুলের বাহারি ছাঁট নিয়ে বাবার কাছে বকুনি, আত্মঘাতী কিশোর

চুলের বাহারি ছাঁট নিয়ে বাবার কাছে বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ৷ টনাটি ঘটেছে দাসপুর থানার সালামপুরে (Father Grumbles After Seeing His Sons Hair Cut) ৷

9. WB TET 2022: রবিবার টেট, পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটানো হতে পারে; আশঙ্কা পর্ষদ সভাপতির

রাত পোহালেই রাজ্যে টেট। 2017 সালের পর আগামিকাল হতে চলেছে প্রাথমিক টেট । ডিএলএডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর থেকে টেটকে ঘিরে আরও কঠোর নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে পর্ষদের পক্ষ থেকে। বারণ করা হয়েছে একাধিক বিষয়। শনিবার পরীক্ষা নিয়ে একাধিক বিষয়ে নজরদারির কথা জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল (President of West Bengal Board of Primary Education) ৷

10. Suvendu Adhikari: কত অ্যাডভান্স, পরে কত; পরীক্ষার আগের দিন টেট নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

টেটের আগের দিন চাকরি নিয়ে বিস্ফোরক রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ শনিবার চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে অধিকার সভায় এসে টেটের (TET) চাকরি নিয়ে ফের দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা। জানালেন, বহু জায়গা থেকে ফোন আসছে যে প্রশ্ন বলে দেওয়া হবে ৷ 10 লক্ষ টাকার কনট্র্যাক্ট, 5 লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স দিলে আজ অর্থাৎ, শনিবারই প্রশ্ন বলে দেওয়া হবে।