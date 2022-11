1. Sisir Adhikari on Mamata: মমতা ভালো থাকুন, বিধানসভায় সৌজন্য প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া শিশিরের

বাংলার রাজনীতিতে বর্তমান চর্চার বিষয় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সৌজন্য সাক্ষাৎ ৷ যা নিয়ে কাঁথির সাংসদ তথা শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারীর প্রতিক্রিয়া, ভালো থাকুন মমতা (Sisir Adhikari on Mamata Banerjee in Assembly Courtesies) ৷

2. Boat Capsized in Varanasi: 40 পুণ্যার্থী নিয়ে বারাণসীতে ডুবে গেল নৌকো

সাত সকালে বড় দুর্ঘটনার সাক্ষী বারাণসী । দক্ষিণ ভারত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের একটি নৌকো ডুবে গেল দশাশ্বমেধ ঘাটে । তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় কারও প্রাণহানি হয়নি । ঘটনার অভিঘাতে দু'জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (Boat carrying 40 pilgrims capsized in varanasi ).

3. WB Migrant Labor Accused of Rape : আড়াই বছরের শিশুকে 'ধর্ষণ', অভিযুক্ত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

পুলিশ জানিয়েছে কোটাবাগ এলাকায় একটি রিসর্ট তৈরির কাজ হচ্ছে । অভিযুক্ত সেখানেই কাজ করে । নির্যাতিতার বাবা-মাও সেই কাজের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁরা আদতে বিহারের বাসিন্দা (Police said the accused is from WB) ।

4. FIFA World Cup 2022: নেদারল্যান্ডস ইকুয়েডর ম্যাচ ড্র, ছিটকে গেল আয়োজক কাতার, আটকে গেল ইংল্যান্ডও

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে ইকুয়েডর শেষমেশ রুখেই দিল ডাচদের। ম্যাচের ফল 1-1। এখন সমীকরণ যা তাতে নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতলেই নেদারল্যান্ডস এবং ইকুয়েডরের সামনে পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ মিলবে (Both the teams may qualify for the next round by wining their last match )।

5. West Bengal Weather Update: থমকে ঠান্ডা, জাঁকিয়ে শীত দূরেই

দক্ষিণবঙ্গের আগামী পাঁচদিনে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই । পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Rabindra Nath Ghosh: সিনেমায় নাম লেখালেন তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

এতদিন অভিনেতাদের দেখা যেত রাজনীতির মঞ্চে (Rabindranath Ghosh started acting) ৷ এবার কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রীবন্দ্রনাথ ঘোষকে দেখা যাবে অভিনয় করতে ৷ "শূন্য হৃদয় "নামক একটি সিনেমায় দরিদ্র পিতার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে। শুটিংয়ের কাজ শুরু হল শুক্রবার, রেলঘুমটি এলাকায়। শ্যাুটিং দেখতে ভিড় জমান এলাকাবাসী ৷

7. Molestation Case: দিল্লির থানায় মহিলার 'শ্লীলতাহানি', অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী !

থানার মধ্যে পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দিল্লিতে (Molestation Case) ৷ ওই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তাঁকে হেনস্থার অভিযোগও দায়ের হয়েছে ৷

8. New Film Dilkhush: বছরের শুরুতেই দর্শককে খুশি করতে আসবে 'দিলখুশ', হাজির পোস্টার

বছরের শুরুতেই দর্শকের মুখে হাসি ফোটাতে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'দিলখুশ'। এসভিএফ-এর ব্যানারে আগামী বছরের 20 জানুয়ারি আসবে এই ছবি।

9. khalisani College: প্রাক্তন অধ্যক্ষকে 'অপমান', খলিসানী কলেজে তুমুল বিক্ষোভ

প্রাক্তন অধ্যক্ষকে 'অপমান' করায় বর্তমান অধ্যাপককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (All India Trinamool Chhatra Parishad) ৷

10. K. K. Shailaja: 'বন্যা-করোনায় পর্যাপ্ত সাহায্য করেনি কেন্দ্র', মমতার সুর কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রীর গলায়

শুক্রবার কলকাতার আরবিআই ক্যান্টিনে ব্যাংক কর্মীদের একটি অনুষ্ঠানে ছিল ৷ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী কেকে শৈলজা (KK Sailaja In Bank Employees meeting)৷ সেখান থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হন এই বাম নেত্রী ।