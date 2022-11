1. Suvendu Adhikari: বিধায়ক ভাঙিয়ে নয়, ভোটে জিতে বাংলায় বিজেপির সরকার হবে, দাবি শুভেন্দুর

রাজভবনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (Bengal Governor CV Ananda Bose) সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ রাজভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) বিরুদ্ধে ৷ একই সঙ্গে জানান, বিধায়ক ভাঙিয়ে নয় ৷ ভোটে জিতে বাংলায় বিজেপির সরকার হবে ৷

2. Mamata Slams Suvendu: রাজনীতির নামে বাংলার বদনাম যারা করে, তাদের নাম বলতে লজ্জা লাগে, মমতার নিশানায় শুভেন্দু

বুধবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকেই তিনি নাম না করে সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ৷

3. Mamata in Assembly: 'ডেঙ্গি জিন পালটায়, এখন কমেছে', বিধানসভায় দাবি মমতার

ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ৷ আক্রান্তের সংখ্যা কমছে, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Dengue infection will decrease as winter in Bengal) ৷

4. Bangaon Incident: বনগাঁয় নিজের পুরুষাঙ্গ কাটলেন ব্যক্তি, ভর্তি হাসপাতালে !

নিজের পুরুষাঙ্গ কাটলেন মানসিক অবসাদে ভোগা এক ব্যক্তি (Man cuts off his penis in Bangaon) ৷ বনগাঁর ঘটনায় কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি ৷

5. Amazon India Layoffs: কর্মী ছাঁটাই, অ্যামাজন ইন্ডিয়াকে সমন পাঠাল শ্রম মন্ত্রক

অ্যামাজন কর্মী ছাঁটাই করছে ৷ এ নিয়ে ভারতে সংস্থাকে ডেকে পাঠালেন শ্রমমন্ত্রকের ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার ৷ অভিযোগ, সংস্থা কর্মীদের চাকরি ছাড়তে বাধ্য করছে (Union Labour Ministry over Amazon Layoffs) ৷

6. Satyendar Jain: কারাগারেই রাজকীয় ভোজ ! ফের বিতর্কে কেজরির মন্ত্রী

তিহার জেলে (Tihar Jail) বন্দি থাকা অবস্থাতেই মন্ত্রীর জন্য রাজকীয় ভোজের আয়োজন ! প্রকাশ্য়ে এল সত্যেন্দ্র জৈনের (Satyendar Jain) নতুন সিসিটিভি ফুটেজ (CCTV Camera Footage) !

7. Suvendu Adhikari: 'জ্যোতি বসু, সিদ্ধার্থশংকর রায়ও পদমর্যাদার সঙ্গে আপস করেননি', রাজ্যপালের শপথ এড়িয়ে মন্তব্য শুভেন্দুর

রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে (WB Governor Oath Taking Ceremony) আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও গেলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ কী কারণে এমন পদক্ষেপ করলেন তিনি ?

8. Justice Abhijit Gangopadhyay: মানিক ভট্টাচার্যের মামলা এত হালকাভাবে নেওয়া উচিত হয়নি, সিবিআই-কে বললেন ক্ষুব্ধ বিচারপতি

মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) করা মামলা সিবিআই (CBI)-এর এত হালকাভাবে নেওয়া উচিত হয়নি ! কোন প্রসঙ্গে বুধবার এমন পর্যবেক্ষণ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ?

9. Cinema Hall in OTT Era: ওটিটি-র যুগে মেদিনীপুরে বন্ধের মুখে স্বাধীনতার সময়ের সিনেমা হল

ওটিটি প্ল্যাটফর্মের যুগে এখন রিলিজের পরপরই হাতের মুঠোয় চলে আসছে নতুন সিনেমা ৷ আর ঘরে বসেই যদি নতুন নতুন সিনেমা দেখা যায় তবে আর হলে যাওয়া কেন ? স্বাভাবিকভাবেই এহেন পরিস্থিতিতে ধুঁকতে বসেছে সিনেমা হল(Cinema Hall)৷

10. Prosenjit on Varun Kriti Film Promotion: বরুণ-কৃতিকে শুভেচ্ছা জানাতে ছবির প্রচারে হাজির বুম্বাদা

'ভেড়িয়া' ছবির প্রচারে মঙ্গলবার কলকাতায় হাজির হন বলিউড তারকা বরুণ ধাওয়ান, কৃতি স্যানন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবির প্রযোজক দীনেশ বিজন এবং অভিনেতা পালিন কাবাক ৷ এদিন পছন্দের অভিনেতা বরুণকে ছবির জন্য শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও(Prosenjit on Varun Kriti Film Promotion) ৷